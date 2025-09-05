"Distacco dell’acqua, un atto legittimo"

PONSACCO

"È inaccettabile che oggi, di fronte a un atto dovuto e perfettamente legittimo da parte di Acque Spa, si tenti di strumentalizzare politicamente la vicenda per difendere situazioni di abusivismo. È altrettanto grave che si invochi compassione e indulgenza solo ora, quando il problema è stato ignorato per troppo tempo da chi ha governato in passato". Lo dice Fratelli d’Italia di Ponsacco intervendo sul caso degli ultimi giorni, ovvero il distacco dell’acqua al Palazzo rosa. "Chi oggi si appella all’umanità, dimentica che il vero rispetto della persona passa anche e soprattutto dal rispetto delle regole – aggiunge Fratelli d’Italia – Soprattutto quando l’illegalità comporta un costo diretto per la collettività. Le bollette pagate da famiglie e imprese ponsacchine non devono coprire abusi tollerati per anni. Perché la sindaca Brogi non è mai intervenuta per porre fine a questi allacci abusivi? Se davvero il problema era noto da tempo, silenzio e inazione amministrativa sono ancora più gravi. La scelta di riportare vecchie dichiarazioni del 2023 da parte del Pd è il segnale evidente di una politica a corto di idee, capace solo di cavalcare mediaticamente i disagi che essa stessa ha contribuito a creare". "Ribadiamo il nostro impegno per la legalità, la trasparenza e la tutela dell’interesse pubblico – conclude Fratelli d’Italia di Ponsacco – Valori fondamentali, che non possono essere sacrificati in nome del consenso politico o del pietismo di maniera. La sinistra non ha mai affrontato realmente il problema del Palazzo rosa. Cerca solo alibi e nemici per coprire la propria inadeguatezza".