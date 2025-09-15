Regionali, Giani si presenta: “Avanti con le riforme per una Toscana sempre più moderna”

Firenze, 15 settembre 2025 – "Abbiamo sviluppato in questi ultimi tempi una serie di riforme che hanno fatto parlare l'Italia. Pensate a quello che è stato il salario minimo di 9 euro, pensate alla legge sul fine vita medicalmente assistito, o alla legge sul turismo con è la governance che regola gli affitti brevi. E quindi vogliamo continuare in una logica di riforme". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra per il secondo mandato Eugenio Giani a margine della serata per il lancio della sua campagna elettorale in un gremito teatro Puccini, uno dei 'templi' storici della sinistra fiorentina, all'insegna del 'Riformismo del fare'.

Come partecipare al dibattito de La Nazione

"Riforme - ha aggiunto - che ci porteranno subito alla presentazione della legge su quello che sono i Pac, i piani di adattamento ai cambiamenti climatici, la legge sulla qualità della vita. E poi il piano per la realizzazione di nuovi asili nido, per passare dal 46 al 50% dei bambini toscani che frequentano ora gli asili nido con l'iniziativa anni di gratis. Indubbiamente dobbiamo realizzare ancora sulla cultura, sulla casa, sulla sanità, sulla scuola".

"Quindi un'iniziativa riformista - ha sottolineato -, che contemporaneamente si propone di realizzare, di fare, che non si ferma alla legge, ma attiva meccanismi per modernizzare la Toscana, dargli un volto ambientalmente sostenibile".

E per quanto riguarda l’ampiezza della coalizione toscana del centrosinistra, "è una forza, un'energia. Lo vedo dal confronto, dal dibattito, anche nei nodi che potevano apparire più caldi in realtà si sta creando e generando uno spirito di squadra che è vincente" e "delle Regioni al voto il mio obiettivo è che il campo largo in Toscana sia l'alleanza che in Italia avrà il miglior risultato".

Compare poi un post sui social di Giani: “Penso alle tante battaglie fatte in questi anni – si legge –Ai volti incontrati in questi anni: ai bambini che mi hanno sorriso all’inaugurazione di una nuova scuola, agli anziani che mi hanno stretto la mano ringraziando per un servizio vicino a casa, alle famiglie che nonostante le difficoltà non hanno mai perso la speranza. È per loro, è per tutte e tutti voi, che oggi mi rimetto in cammino. Con la stessa emozione del primo giorno, con la stessa convinzione che la Toscana è una comunità che non lascia indietro nessuno. La politica può essere dura, ma quando la si vive con passione e cuore, diventa il modo più bello per prendersi cura delle persone”.