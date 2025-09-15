Candidatura Regionali Lorenzo Bernardini per lista “E' Ora! Lista Civica per Tomasi Presidente

Arezzo, 15 settembre 2025 – C andidatura Regionali Lorenzo Bernardini per lista “E' Ora! Lista Civica per Tomasi President e «Mi candido con lista civica di centro destra "E' Ora con Tomasi Presidente" Dopo un periodo di attenta riflessione, e valutate con responsabilità le diverse proposte, ho deciso di mettermi a disposizione della collettività. Si tratta di un impegno diverso rispetto a quelli finora assunti in ambito sportivo e associativo, ma che intendo portare avanti con la stessa serietà e con i valori che da sempre mi contraddistinguono: disponibilità, ascolto, gentilezza e vicinanza alle persone tecniche, com'è giusto che sia, spettano agli specialisti dei vari settori: credo infatti che la politica non debba trasformarsi in un esercizio di onniscienza, ma in un servizio di coordinamento e di sintesi muove l'interesse per ruoli o poltrone – ce ne sono già fin troppi che li inseguono – ma il desiderio sincero di mettermi al servizio della Comunità, soprattutto di quelle persone che hanno smarrito fiducia nella politica e in ciò che essa dovrebbe rappresentare. Nell'antica Grecia Pericle ricordava come la politica fosse «l'arte di vivere assieme». È proprio in questo “insieme” che vede la missione della politica: un cammino di conoscenza, di disponibilità e di sostegno reciproco. Per questo ho scelto di intraprendere questa strada: per fare, per contribuire e, se possibile, per rappresentare – come ho sempre cercato di fare nella mia vita. Si, accetto la proposta della lista civica di centro destra "E' Ora con Tomasi Presidente" una proposta che mi permette di condividere la mia esperienza formativa di questi anni. La mia scelta di candidarmi non fa venire meno la mia presidenza del CSI di Arezzo. Per Arezzo ho delle priorità: 1. Il mondo del terzo settore ed il sociale e sport; 2. Le politiche giovanili e della famiglia tradizionale; 3. Le infrastrutture e la viabilità; 4. La sicurezza pubblica. Responsabilità e concretezza, questo il mio impegno per Arezzo in Toscana!

"La mia prossimità al servizio della comunità"