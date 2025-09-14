Renzi replica a Ermini: “Non ha detto la verità”. Il senatore risponde dopo la nostra intervista

Firenze, 14 settembre 2025 – Cara Cronaca, su La Nazione di Firenze è comparsa una intervista a David Ermini in cui l’avvocato figlinese sostiene di aver rinunciato a farmi causa perché io avrei modificato il mio libro Il Mostro dopo un suo comunicato stampa in cui annunciava la querela. Insomma: io mi sarei impaurito dalla minaccia di Ermini e avrei cambiato il testo del libro. Si tratta di un’affermazione falsa: io non ho modificato nemmeno una virgola delle parole dedicate ad Ermini. Le confermo tutte, una per una. E oggi debbo dunque aggiungere che nell’intervista a La Nazione Ermini ha mentito. Attendo fiducioso la querela dell’avvocato o una lettera di scuse. Propongo a Ermini un patto: smetta di dire bugie su di me, io smetterò di dire la verità su di lui.

Matteo Renzi