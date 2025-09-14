Rientro in classe, piano anti caos. Una task force per i viali liberi: "Evitate l’uso della macchina"

di Antonio PassaneseFIRENZETra zaini pronti e campanelle che tornano a suonare, le famiglie si preparano alla ripartenza dell’anno scolastico con una sfida logistica non da poco: riuscire a dribblare la selva di cantieri per evitare di passare ore e ore in coda. Sì, perché il vero protagonista di questo settembre fiorentino è l’impatto delle opere pubbliche in corso. Con i lavori della nuova linea tramviaria che hanno ormai colonizzato un lungo tratto urbano – da viale Matteotti a viale Europa – e con l’aggiunta di scavi per i sottoservizi (acqua, gas, elettricità e fibra), la sensazione è che ogni strada sia diventata un percorso a ostacoli. A questo si aggiungono imprevisti inevitabili, come incidenti o interventi urgenti che, in condizioni normali, verrebbero gestiti con disagi limitati. Ma oggi, in una città ’sotto scavo’ possono bastare pochi minuti per mandare il traffico in tilt.

L’amministrazione comunale, consapevole del caos in agguato, ha messo in campo un piano d’urto: più agenti della Polizia municipale, presìdi rafforzati nei punti nevralgici, raddoppio delle pattuglie in moto, potenziamento del sistema Scout per combattere le doppie file e auto sulle fermate dei bus. Più una task force dedicata alla futura linea della tramvia. In tutto saranno 26 le squadre agli ordini del comandante Francesco Passaretti dedicate ogni giorno (13 per turno), più 50 agenti agenti coinvolti nei servizi mirati di pronto intervento che entreranno in azione in caso di emergenza. Un presidio è previsto anche davanti a 20 istituti scolastici con vigili a piedi per garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza. Ma la domanda resta: basterà tutto questo a evitare il collasso? Perché al netto dei numeri, i nodi sono tanti e la pazienza dei cittadini sembra sempre più sottile. L’opposizione in Consiglio comunale ha già alzato il sopracciglio, e non mancano i malumori anche tra i residenti e i comitati di quartiere, che lamentano disagi continui senza vedere miglioramenti reali.

La sindaca Sara Funaro si dice "consapevole che, quando ripartono le scuole, c’è un tema di traffico aggiuntivo. L’invito che ci sentiamo di fare a tutti coloro che non devono obbligatoriamente usare la macchina è quello di sfruttare mezzi alternativi, in caso di brevi tratti da percorrere anche camminando. Invitiamo, invece, chi non potrà fare a meno di mettersi in auto di rispettare le regole del Codice della Strada prestando la massima attenzione. Avendo tratti importanti di viabilità con cantieri impattanti in corso, questo può fare la differenza per la fruibilità della mobilità in città". Inoltre, al lavoro delle pattuglie si affiancheà anche l’ausilio della Smart City Control Room che controllerà le 1.900 telecamere disseminate in tutta la città. il Comune promette monitoraggi costanti e pronte modifiche al piano se necessario. Ma a giudicare dalle prove generali delle scorse settimane – tra code, deviazioni e clacson esasperati – l’autunno fiorentino si preannuncia tutt’altro che sereno.

"Sappiamo che i cantieri sono molti e chiediamo nuovamente pazienza alle fiorentine e fiorentini – aggiunge l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – Ma in città sono in corso trasformazioni fondamentali che miglioreranno non solo le infrastrutture ma anche la qualità dei servizi e la vivibilità. Questa estate siamo riusciti a terminare in anticipo alcuni interventi particolarmente impattanti, restano però altri cantieri, a partire da quelli della nuova linea tranviaria lungo l’asse dei viali. Abbiamo preso tutte le contromisure possibili – conclude Giorgio – e, in vista dell’aumento del traffico, abbiamo predisposto un potenziamento dei servizi della Polizia municipale nei modi di traffico principali, e azioni di prevenzione dei comportamenti scorretti alla guida che possono creare code e blocchi del traffico".