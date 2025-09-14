La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Politica
PoliticaIl candidato consigliere di Fdi Francesco Lucacci tocca il problema della riforma della legge urbanistica in Toscana
14 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Il candidato consigliere di Fdi Francesco Lucacci tocca il problema della riforma della legge urbanistica in Toscana

''Se la sanità è il tema della campagna elettorale regionale che più i cittadini sentono, non secondario è il tema della riforma necessaria della legge urbanistica della Regione Toscana”

Arezzo, 14 settembre 2025 – Il candidato consigliere di Fdi Francesco Lucacci tocca il problema della riforma della legge urbanistica in Toscana

''Se la sanità è il tema della campagna elettorale regionale che più i cittadini sentono, non secondario è il tema della riforma necessaria della legge urbanistica della Regione Toscana. Questa riforma è ormai irrimandabile ed anzi il patto tra PD e M5S ora rende centrale la tematica, visto che addirittura, in tale documento, si chiede una riforma restrittiva di tale legge, cosa che sarebbe un ostacolo ulteriore su imprese e cittadini privati toscani. Le principali criticità della Legge regionale Toscana n. 65/2014 riguardano le incongruenze tra la disciplina regionale e quella statale, in particolare tra l'articolo 196 della legge regionale (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) e l'articolo 31 del D.P.R. 380/2001 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), così come modificato dal D.L. 133/2014: gli articoli hanno lo stesso nome ma il contenuto della legge regionale Toscana porta delle sostanziali differenze. Un'altra critica riguarda la disomogeneità tra il comma 4 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 e il comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. 380/2001 per quanto concerne la qualificazione, ai fini sanzionatori, delle variazioni essenziali su immobili vincolati: tali disomogeneità creano delle evidenti differenze tra chi abita in Toscana e chi abita fuori dalla Toscana. Poi Esiste un ulteriore contrasto tra il disposto dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 e l'articolo 31, commi 4-quater, del D.P.R. 380/2001. Le differenze in sintesi sono che la legge regionale sulle difformità fa confusione e rende la vita impossibile a tecnici e cittadini: ad esempio una cosa è l’omogeneità al progetto e quindi forme diverse e contenuti diversi, mentre altra cosa è la traslazione. Le conseguenze sono incertezza, ambiguità e mancanza di certezze in chi progetta e in chi esegue. Questo "sconnessione" si verifica nel caso in cui più fonti normative (la statale e la regionale) coesistano nel tempo e nella stessa materia. Infine, per quanto riguarda il PIT (piano di indirizzo territoriale e paesaggistico) un aspetto che potrebbe essere migliorato è l'equilibrio tra lo sviluppo economico (come quello legato al turismo, all'agricoltura e all'artigianato, un punto di forza della regione), la tutela del patrimonio culturale (come i siti Unesco) e la sostenibilità ambientale, aspetti che sono sempre più al centro del dibattito urbanistico e territoriale. Il PIT è da riscrivere tenendo conto delle sfide presenti e future anche in tema di lotta alla povertà energetica: non si può solo a parole dire che si intende combattere la povertà energetica e poi di fatto non fare nulla o ostacolare chi vuole fare. Ci si chiede come poi il documento tra Pd e M5S si possa coniugare con la L.R. 51/2025 che è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 luglio 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) il 28 agosto 2025 ed è entrata in vigore il 29 agosto 2025. La nuova legge prevede un adeguamento alla normativa statale: La legge regionale adatta al contesto toscano le modifiche introdotte dal "Salva Casa" a livello nazionale al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01). Dunque dopo anni di critiche e contestazioni vi sono delle minime modifiche alla L.R. 65/2014. La nuova normativa mira a semplificare le procedure, in particolare per le difformità formali o minori, a promuovere il recupero edilizio e a ridurre la conflittualità amministrativa. Dunque questa legge solo parziale e dal sapore elettorale, accoglie solo alcune delle critiche mosse a legge attuale, senza risolverne le criticità, ma potrebbe poi essere nuovamente emendata per inseguire le pretese del M5S. Siamo innanzi a una schizofrenia totale che denota l'approssimazione politica di chi si propone per governare la regione Toscana per altri 5 anni. Questa è sempre stata in Toscana il modus operandi della sinistra in tema di urbanistica: riempirsi di belle parole la bocca con principi meravigliosi e intenti mirabolanti, poi seguiti da fatti inconcludenti. Solo passando alla rivoluzione del fare di Tomasi e del centrodestra si potrà portare il rimedio a tali e tante storture''.

© Riproduzione riservata