Arezzo, 14 settembre 2025 – Assemblea di Arezzo 2020 a sostegno di Francesco Romizi, capolista AVS alle regionali

Domani, lunedì 15 settembre alle ore 21.15, al Circolo Aurora in Piazza Sant'Agostino ad Arezzo, si terrà l'assemblea dei soci di Arezzo 2020, aperta a cittadini, associazioni e comitati.

L'incontro sarà un momento di confronto pubblico e di partecipazione in vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, che porteranno al rinnovo del Consiglio regionale della Toscana e del Presidente della Giunta regionale.

Arezzo 2020 intende dare con questa assemblea un contributo concreto al percorso di Francesco Romizi, consigliere comunale e capolista al Consiglio regionale per Alleanza Verdi Sinistra nel collegio di Arezzo.