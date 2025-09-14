Arezzo, 14 settembre 2025 – Assemblea di Arezzo 2020 a sostegno di Francesco Romizi, capolista AVS alle regionali
Domani, lunedì 15 settembre alle ore 21.15, al Circolo Aurora in Piazza Sant'Agostino ad Arezzo, si terrà l'assemblea dei soci di Arezzo 2020, aperta a cittadini, associazioni e comitati.
L'incontro sarà un momento di confronto pubblico e di partecipazione in vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, che porteranno al rinnovo del Consiglio regionale della Toscana e del Presidente della Giunta regionale.
Arezzo 2020 intende dare con questa assemblea un contributo concreto al percorso di Francesco Romizi, consigliere comunale e capolista al Consiglio regionale per Alleanza Verdi Sinistra nel collegio di Arezzo.
L'appuntamento sarà l'occasione per condividere idee, proposte e programmi per il nostro territorio, con particolare attenzione al rinnovamento sociale, economico e ambientale in Toscana e ad Arezzo. L'obiettivo è anche quello di stimolare la costruzione di una coalizione unitaria e progressista per la città, capace di dare risposte concrete ai bisogni delle persone.