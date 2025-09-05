Alessandro Volpi alla festa a Torbecchia

PISTOIARiprende oggi, venerdì 5 settembre la festa di Rifondazione Comunista di Pistoia e, con l’aiuto di Lorenzo Vannucci, salirà sul palco per una chiacchierata Alessandro Volpi dell’Università di Pisa. Parlerà, spiegano gli organizzatori, di come "vengono stravolti e continuamente ridotti diritti e autonomia di chi lavora, tra attacchi a intere economie tramite l’imposizione di “dazi”, speculazioni finanziarie, riduzione in miseria di parti sociali precise di interi continenti e vero dumping mondiale".

L’appuntamento è alle 21, al Circolo Arci di Torbecchia, in via Sciabolino. "Pensiamo – commenta la Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista– che sia un’occasione per ragionare di come la finanziarizzazione dell’economia colpisca territori e gruppi sociali in una guerra di classe infinita che ha pesanti riflessi anche nel nostro territorio pistoiese, insieme a uno dei più brillanti osservatori di questi fenomeni che operano in Toscana".

La festa continua nel fine settimana e non mancherà la cucina, con piatti tipici pistoiesi, toscani e vegetariani. Sedersi intorno a un tavolo è sempre occasione per ritrovarsi, "per ascoltare critiche e suggerimenti e proposte" (prenotazioni 0573 477000).

Tutte le sere verranno raccolte le firme per il referendum regionale per la riforma della sanità toscana e per la presentazione della lista Toscana Rossa – Antonella Bundu Presidente.