Rifiuti al centro del dibattito: "Costi record senza strategia. Serve un sistema moderno"

PISTOIA "La Toscana deve avere il coraggo di cambiare". Lo dice Lorenzo Vignali, candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia affrontando il tema dei rifiuti, costosissimi per i cittadini. "Sui rifiuti – spiega – la Toscana paga da anni le conseguenze di scelte sbagliate e di pregiudizi ideologici che hanno bloccato lo sviluppo di un sistema moderno ed efficiente. I cittadini si trovano così a sostenere i costi più alti d’Italia, senza avere in cambio servizi all’altezza".

Vignali sottolinea come le criticità non siano più rinviabili: "Secondo l’ultimo rapporto Ispra ogni toscano paga in media oltre 258 euro l’anno per la gestione dei rifiuti, contro i soli 144 della Lombardia, i 209 dell’Emilia Romagna e i 169 del Veneto, per fare qualche esempio. Le altre regioni, con sistemi avanzati e impianti moderni, riescono a garantire servizi migliori a costi più contenuti. È evidente che il piano regionale non ha funzionato".

E le criticità non si fermano ai costi: "Mancano impianti adeguati, continuiamo a spedire tonnellate di rifiuti fuori regione, con ulteriori costi e impatti ambientali, o peggio portiamo i rifiuti ancora in discarica. Un sistema che pesa sulle famiglie e sulle imprese, senza nessuna prospettiva di futuro".

"Il vero ostacolo è ideologico – aggiunge –: in Toscana si è scelto di non realizzare impianti per anni, preferendo i proclami ai fatti. Ma così si condannano i cittadini a pagare bollette sempre più salate. Noi vogliamo superare i vecchi schemi e guardare avanti, investendo in tecnologie moderne che trasformino i rifiuti in risorsa, riducano i costi e tutelino l’ambiente".