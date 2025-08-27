"Sol Lunigiana Ambiente, gestione inefficiente"

Il sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, ha deciso di intervenire sulla situazione della raccolta dei rifiuti nel Comune e sul servizio gestito da Sol Lunigiana Ambiente, recentemente costituita per gestire in forma associata e comprensoriale un servizio che dovrebbe essere fondamentale per la qualità della vita dei cittadini.

Alla luce degli aumenti delle tasse e della situazione ormai insostenibile, ha detto: "Sin dall’inizio mi sono opposto alla nascita di questa società, perché la ritenevo una scelta non funzionale agli interessi dei cittadini e poco credibile rispetto alle aspettative della politica locale. Purtroppo i fatti mi stanno dando ragione. Calo di efficienza del servizio, aumento dei costi a carico dei Comuni e dei cittadini, isole ecologiche trasformate in ’discariche a cielo aperto’, mancanza di mezzi e personale (inclusi i rinforzi stagionali) e bilanci della società già in rosso. Tutto ciò – dice – contraddice le promesse iniziali che dovevano garantire un servizio più efficiente, più economico e più sostenibile".

Petacchi sottolinea anche le responsabilità individuali: "C’è chi non rispetta il porta a porta e chi, illegittimamente, scarica rifiuti nelle isole ecologiche, pensate per chi non può usufruire del servizio domiciliare. Purtroppo per alcuni è più comodo abbandonare tutto al primo punto di raccolta, scaricando su tutta la comunità il peso di comportamenti incivili".

Il primo cittadino ricorda che a Zeri sono attivi servizi gratuiti come il centro stoccaggio per ingombranti nel piazzale comunale e il ritiro a domicilio prenotabile con una telefonata: "Come sindaco – chiude – continuerò a farmi portavoce delle esigenze del territorio e a monitorare l’operato di Sol Lunigiana Ambiente, chiedendo interventi urgenti, risposte concrete e, se necessario, una revisione profonda dell’attuale modello di gestione. Ai cittadini, però, chiedo di fare la propria parte. Solo così possiamo pretendere e ottenere un servizio all’altezza".

