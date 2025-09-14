Via Benedetto Croce pedonale. Parte oggi la sperimentazione anti-incidenti e code di fronte ai licei

Pisa, 15 settembre 2025 – CI siamo. Parte oggi, con la prima campanella, la zona pedonale sperimentale in via Benedetto Croce, con limitazioni al traffico veicolare della strada, negli orari di entrata e uscita delle scuole per consentire l’ingresso e il deflusso degli studenti in sicurezza e senza i cronici problemi di traffico provocati dalle auto in doppia fila. L’ordinanza della polizia municipale di Pisa entra in vigore oggi e lo rimarrà fino al 30 settembre. Nel dettaglio la misura prevede l’istituzione della area pedonale urbana in via Croce, durante l’orario scolastico: dal lunedì al sabato, in entrata dalle 7.30 alle 8.30 e in uscita dalle 12.30 alle 13.30.

Durante questi orari il traffico veicolare viene limitato, rimanendo consentita la circolazione solo a veicoli a due ruote (biciclette, ciclomotori, motocicli), ai residenti in via Benedetto Croce, autorizzati ZTL Sud, alle forze di polizia, veicoli di pubblico soccorso (ambulanze, VVFF), ai veicoli a servizio di persone disabili dotati di apposito contrassegno, ai mezzi del trasporto pubblico locale di linea, taxi, ai mezzi per servizio raccolta rifiuti ed igiene urbana, e ai mezzi di titolari e dipendenti degli esercizi commerciali o uffici situati in via B. Croce.

Viene applicata anche l‘inversione del senso di marcia nel braccetto sud di piazza Guerrazzi, dall’altezza del civico n. 1 all’altezza del civico n. 19, con direzione di percorrenza consentita via B. Croce – piazza F.D. Guerrazzi. Inoltre debuttano oggi i nuovi stalli di fermata “Kiss & Drive” in piazza Guerrazzi, dal civico 1 al civico 19 e nella parte al lato dello spartitraffico, funzionali al tempo strettamente necessario per salita e discesa degli studenti dai veicoli privati, con tempo di fermata consentito massimo 10 minuti, che saranno attivi durante gli orari di funzionamento dell’area pedonale, ovvero dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30.

L’area pedonale urbana a tempo limitato a partire da oggi sarà presidiata, per tutta la durata sperimentale del provvedimento, dal personale della Polizia Municipale, che da stamattina e e per i prossimi 15 giorni sarà presente negli orari di funzionamento delle limitazioni al traffico, per agevolare il traffico e informare pisani e pendolari sul nuovo provvedimento di viabilità.