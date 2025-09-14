"Sanità più vicina alle persone e stop al gender"

"Sulla sanità bisogna cambiare passo e lo dico da medico chirurgo che ha lavorato per 40 anni tra il Santa Chiara e Cisanello. Basta con le liste d’attesa infinite e con i tagli ai servizi nei territori. Occorre un potenziamento degli ospedali e dei presidi locali, valorizzando il personale sanitario e sociosanitario, rafforzando le strutture delle aree periferiche, incentivando la sanità territoriale per alleggerire il pronto soccorso". Parola di Maria Grazia Bellomini, candidata alle elezioni regionali per la Lega nel collegio pisano, nel corso di una presentazione presso la sede del tiro a piattello alla quale ha partecipato anche il vicesegretario del Carroccio, Roberto Vannacci, insieme ai parlamentari Edoardo Ziello e Manfredi Potenti e ai segretari provinciale e comunale leghisti, Giovanni Pasqualino e Giovanna Bonanno. Con loro anche l’altro candidato “vannacciano” della lista, Angelo Ciavarrella. "È necessario – ha sottolineato Bellomini – riportare le Asl più vicine alla cittadinanza. Non possiamo tollerare un indebolimento progressivo dell’ospedale di Volterra e occorre accelerare il percorso di completamento dell’ospedale di Cisanello". "Stop anche alle politiche gender promosse nelle scuole dal Pd – ha osservato Ciavarrella – e se vinciamo non sarà dato alcun patrocinio ad alcun Gay Pride. Per noi i bambini devono avere una mamma e un papà. Bisogna anche dire basta all’assistenza per chi arriva dall’altra parte del mondo. Prima gli italiani in tutti i contributi pubblici regionali". Secondo Vannacci "la Toscana ha bisogno di una svolta a destra perché si merita meglio di quanto non sia stato fatto sino a oggi".