L’amore fa 50 e 60... anni. Premiate le coppie più longeve della città: "Un esempio per tutti"

Grande festa al Giardino Scotto con centinaia di coppie che festeggiano le nozze d’oro e di diamante accolti dal sindaco Michele Conti e dall’assessore Gabriella Porcaro. I cittadini e le cittadine hanno ricevuto una pergamena e una rosa. "Avete migliorato la società e la nostra città", ha detto il primo cittadino. "Siete un esempio per tutti", ha aggiunto l’assessore. Poi, foto finale davanti alla torta e brindisi per tutti. Ed eccoli tutti i protagonisti.

Elenco presenti matrimoni 1965: Romano Virgili e Cosetta Lambardi, Vasco Saviozzi e Franca Barsacchi, Francesco Baldereschi e Ornella Masiero, Giovanni Nannipieri e Iliana Bargagna, Sauro Barsanti e Carla Corti, Michele Arcangelo Feo e Gabriella Mazzei, Enrico De Guidi e Lori Galli, Dino Vanni e Luigina Meini, Roberto Logli e Mariella Pieralli, Amilcare Bottai e Miranda Mazzei, Renzo Castelli e Beatrice Carleschi, Giampiero Turini e Maria Grazia Grasso, Umberto Gualtieri e Anna Cerri-Ricci, Veniero Lugli e Dina Farnesi, Rinello Di Lupo e Valentina Trillini, Giancarlo Pacini e Giovanna Vannozzi, Franco Dell’ira e Maida Vannozzi, Alessandro Giaconi e Clotilde Gattai, Iano Poli e Maria Gabriella Terigi, Lucio Di Pinto e Giuseppina Giusti, Francesco Orlando e Carla Carnicelli, Vittorio Vincentini e Loriana Ribechini, Marino Bartaloni e Ivana Pantani, Giovanni Baesso e Maria Grazia Perin, Salvatore Rovello e Letizia Della Croce, Paolo Francesconi e Claudia Conti, Luciano Padrevecchi e Laura Ghiara, Claudio Barsanti e Concetta Marra, Mario Ponghi e Deanna Barsotti, Ivano Ferrucci e Marcello Pellistri, Medardo Enrico Malacalza e Vincenzina Sormani, Alfredo Tomaselli e Irma Pagnanelli.

Elenco presenti matrimoni 1974: Mauro Galligani e Daniela Minuti, Piero Nuti e Mariella Barbuti, Eros Attilio Cartone e Rita Fontanelli, Giacomo Bacchereti e Carla Baroni, Michele D’evola e Daniela Pelloso, Maurizio Tinucci e Maria Gerbi, Carlo Faraci e Sonia Orselli, Paolo Benedetti e Daniela Scodellaro, Marco Marchi e Claudia Bitossi, Franco Casalini e Mariagrazia Benedettini, Marco Bacchereti e Antonella Bracci, Mario Piredda e Antonia Omanelli, Alessandro Battaglia e Franca Tuci, Fabio Lorenzetti e Gabriella Bascherini, Mauro Biagioni e Luana Campani, Aldo Giusti e Francesca Battistini, Sergio Antonelli e Luana Gini, Francesco Giacomelli e Gabriella Cerri, Francesco Lapucci e Brunella Simonetti, Gaetano D’elia e Adriana Sandri, Claudio Benedettini e Mara Alessandri, Paolo Sbrana e Marta Del Corso, Roberto Barsotti e Gabriella Giannotti, Silvano Scalambra e Gemma Terzi, Luciano Bertini e Liana Severini, Massimo Mazzanti e Orietta Provinciani, Pietro Passera e Simonetta De Seta, Cesare Scutifero e Giuseppina Vitale, Armando Varini e Angea Bargagna, Claudio Maffei e Nunzia Bertogli, Dario Capitani e Lucia Caroti, Mario Pellegrini e Maria Vittoria Ardito, Mario Marrocco e Marcella Barsali, Antonio Giordani e Manuela Cavalsani, Mario Giusiani e Maria Grazia Menichini, Giorgio Simonetti e Mariacarla Bianchi, Alessandro Losoni e Laura Cantoni, Pier-Giuseppe Pelosini e Gioia Greco, Alessandro Giovannelli e Cinzia Chiappetta.

Elenco presenti matrimoni 1975: Giovanni Settimelli e Darlene Jill Macleod, Ugo Luigi Frezza e Marietta Piras, Sergio Magri e Mariangela Felicini, Luciano Bellonzi e Maria Grazia Bullo, Stefano Vignali e Tiziana Carrani, Stefano Pardi e Patrizia Gabbani, Dino Niccolini e Cinzia Meniconi, Sante Carraro e Patrizia Guidotti, Giovanni Melani e Teresa Luperini, Sergio Franchi e Maria Volpi, Domenico Di Memmo e Maria Di Sotto, Giuseppe Bizzarri e Ada Cappuccio, Sergio Saettini e Claudia Pistoresi, Paolo Agonigi e Anna Tognetti, Paolo Paolicchi e Laura Martein, Dante Casini e Raffaella Elmi, Giovanni Acerbi e Agnese Saccone, Roberto Antonelli e Maria Gabbriella Rossi, Francesco Bini e Daniela Maria Ghilardi, Ubaldo Sperandei e Silvana Dal Canto, Daniela Bernardeschi e Angiolo Sandroni, Ivo Cacelli e Daniela Marrazzini, Fabio Corsoni e Anita Rossi, Bruno Filidei e Daniela Riccardi, Raffaele De Vivo e Mariella Martini, Giuliano Torresi e Alda Martini, Gianfranco D’alascio e Barbara Ippolito, Giorgio Lisi e Aurora Tozzini, Vito Carrara e Maria Deri, Paolo Michelotti e Lucia Galli, Roberto Marchetti e Cecilia Pastore, Rolando Giachetti e Paola Favaro, Massimo Borelli e Marila Badiani, Maurizio Piaggi e Enrica Ciacchini, Luciano Ruberti e Silvana Viola, Moreno Biondi e Calogera Madonia, Roberto Cigolini e Donatella Bertolucci, Giuseppe Anzalone e Maria Cecconi, Carlo Volterrani e Marusca Cartacci, Alessandro Burchianti e Maria Del Vecchio, Anna Maria Giunti e Roberto Giacovelli, Rita Restuccia e Leandro Barsotti.