Serata dedicata a De André

Sarà lo Spazio MuMu a San Giuliano Terme (via Lenin 155D) a ospitare, stasera alle 21.30, l’ultimo appuntamento della stagione estiva di "Note di assaggio – sorsi, discorsi e ascolti di autore", la rassegna con cui Massimo Monacci, oste del bistrot L’avvelenata - vini e vinili e Fabrizio Bartelloni, giurista con il vizio del racconto, hanno avvicinato l’opera dei maggiori cantautori italiani ai vini delle loro regioni d’origine.

Al centro di questo ultimo incontro del tour estivo, che anticipa di 10 giorni l’inizio della nuova stagione di inediti, ci saranno i vini liguri e il volto e l’ugola di Fabrizio De André, cantautore già protagonista di precedenti serate della rassegna, ma questa volta raccontato in modo un po’ diverso: l’evento, infatti, caratterizzato dall’alternarsi di racconto, materiale video-fotografico ed esibizioni dal vivo, sarà tratto dal saggio "Al vostro posto non ci so stare – dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André" (Pacini editore, 2025), scritto dallo stesso Bartelloni che spiega: "Sarà un vero e proprio spettacolo in cui la forma del racconto guiderà una retrospettiva sulla vita e l’opera di De André".

Info e prenotazioni: www.spaziomumu.com / 3716520416.