Nardini interviene: "Sonia Luca validissima"

L’assessora Alessandra Nardini, dopo aver detto a La Nazione che "le liste le fa il partito e non la sottoscritta", torna a parlare del caso: "Non commento il fango e le accuse di cui sono stata bersaglio in questi giorni. La nostra comunità non si merita tutto questo e non voglio contribuire al danno di immagine al partito che in molti hanno causato con polemiche pubbliche e ricatti. Non ho messo il veto su nessuno e credo che Sonia Luca sia una validissima assessora del Comune di Pontedera". E aggiunge: "Trovo offensivo che questa vicenda venga descritta come una guerra tra donne e leggere che la Valdera non sarebbe rappresentata. Non penso di venire da Marte e sono stata sempre presente sul territorio per rispondere ai bisogni, a partire da scuola e lavoro".

Tornando alla questione femminile, la lista votata pressoché all’unanimità dalla direzione regionale del partito, vedeva una presenza paritaria di donne e uomini, quattro candidate e quattro candidati, con me, una donna della Valdera, come capolista. Poi è iniziato il fuoco di fila di una parte che ha anche fatto ritirare una candidata, motivo per cui la lista adesso presenta tre donne e quattro uomini, impedendo consapevolmente, vista la legge elettorale che prevede l’alternanza di genere, che la capolista sia donna. Tutto evidentemente a servizio di una specifica candidatura maschile".

"Con un post sulla sua pagina Fb il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo dice nuovamente la sua sul caos scoppiato intorno al siluramento di Sonia Luca, ricordando che è stata "una settimana difficile, segnata da una decisione che non condivido e che mi ha fatto riflettere molto: una scelta inspiegabile e profondamente ingiusta, una decisione presa senza dare ascolto al territorio che l’aveva indicata all’unanimità e alla richiesta di tanti sindaci e di numerose amministratrici della nostra provincia".