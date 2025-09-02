Scotto Festival, super cartellone. Musica e teatro per 25 giorni

Un caleidoscopico ventaglio di offerta culturale. Ecco lo Scotto Festival con spettacoli teatrali, dibattiti, presentazioni libri, degustazioni, laboratori per bambini. Si spazia da Lucio Dalla a Lucio Battisti con un omaggio alla "divina" Duse, passando per Pino Scotto icona rock. "Dall’8 al 19 settembre il Giardino Scotto torna a essere il cuore pulsante della città. "Un appuntamento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che conferma la volontà di offrire alla città un calendario di eventi di qualità, accessibili a tutti": dice l’assessore Filippo Bedini.

Il Festival è sotto la direzione artistica della giornalista Francesca Petrucci, che dice: "L’obiettivo è costruire un mosaico di appuntamenti capaci di parlare a pubblici diversi". Tra le novità di questa edizione: tre appuntamenti serali alle 21 anziché alle 18.30 e quattro laboratori dedicati ai più piccoli (ScottoLab). Tra i momenti più attesi, il 10 settembre, lo spettacolo "Lucio incontra Lucio... Musica... Parole... Emozioni...", scritto da Liberato Santarpino e diretto da Sebastiano Somma per un viaggio nelle canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Ampio spazio è dedicato a temi di attualità come la parità di genere, con la presentazione martedì 9 del libro della giornalista Annalisa Terranova, "L’altro femminismo". L’autrice si confronterà con Paola Concia. Altro tema scelto è quello dell’adolescenza, con le sue fragilità e le sue potenzialità.

Il cartellone 2025 è arricchito da grandi protagonisti della musica, come Pino Scotto, (giovedì 11 alle 18.30), icona del rock italiano, con la sua autobiografia Cuore di Rock’n’Roll. E poi spettacoli di teatro civile come "Serva Italia", venerdì 12, con Francesco Borgonovo e Raffaella Regoli, fino all’omaggio alla grande attrice Eleonora Duse ("Divina"), giovedì 18, nel centenario della sua morte, con l’accompagnamento musicale degli H.E.R.P.E.S.

Le degustazioni curate dalla Fisar sono lunedì 8 e mercoledì 17 con prenotazione obbligatoria a partire da oggi, sul sito del Teatro Verdi. La comunicazione del Festival è affidata a Elisa Bani di Devitalia da cinque anni partner del Festival.

Carlo Venturini