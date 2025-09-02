Repice, la voce del calcio: "Pisa da 6.5, ottimo inizio"

di Iacopo Nathan

"Mi fido molto dell’allenatore del Pisa, Gilardino è veramente molto bravo". Francesco Repice è senza dubbio una delle voci più iconiche del giornalismo sportivo italiano. Con le sue radiocronache ha fatto emozionare tutti, scandendo alcuni dei momenti più significativi degli ultimi 20 anni di calcio italiano. Dal triplete dell’Inter all’addio al calcio di Del Piero e Totti, fino al racconto della conquista dell’europeo da parte dell’Italia nell’estate del 2021.

"Gilardino sa cosa chiedere e cosa può ottenere - spiega -. Stiamo parlando di un allenatore di ottimo livello. I giudizi sono certamente condizionati solo dalle prime due giornate, sappiamo che tante cose possono cambiare, ma fin qui possiamo dire che il Pisa ha fatto bene. Ha trovato davanti due avversarie oggettivamente superiori tecnicamente, come la Roma e l’Atalanta, ma ha tutto fuochè sfigurato. A partire dal debutto, che poteva essere magari più proibitivo, a Bergamo, la squadra di Gilardino è anche andata in vantaggio, facendo vedere buone cose. Con la Roma ha avuto due nitide occasioni per segnare e portarsi sull’1-0, che poi non sono state sfruttate. Dall’ingresso in campo di Dybala è cambiato tutto".

Dopo le prime due partite e la conclusione del mercato qualcosa potrebbe certamente cambiare in vista delle prossime sfide, ma gli spunti si sono già visti. "La squadra mi pare costruita bene - continua Repice -. Ad averla vista in queste prime due partite, mi sembra un’ottima unione di giocatori di qualità, giovani con voglia e freschezza, e giocatori più esperti e maturi, capaci anche di insegnare e trascinare il gruppo. In certi momenti sono quelli i giocatori capaci di fare la differenza e trainare il gruppo. In questo contesto arrivato gli acquisti di Cuadrado e Raul Albiol. Sono giocatori che sanno come si fa, come si affrontano le difficoltà. Il Pisa deve lottare per raggiungere la salvezza, e per raggiungere questi obiettivi, giocatori come Albiol e Cuadrado sono fondamentali.

E poi un giudizio, un voto, sul Pisa. "Non è facile, anche perché, appunto, abbiamo giocato solo due giornate, è presto per dare un giudizio. Da quello che ho visto fino ad adesso dire che il Pisa si prende una sufficienza piena, un bel 6.5".