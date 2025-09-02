Pontedera, l’ultimo colpo. Arriva Faggi dal Bari

Si è chiusa alle 20 di ieri la lunga sessione (due mesi) di calcio mercato estivo, e il Pontedera non è stato a guardare. Il club granata ha infatti inteso potenziare l’organico a disposizione di Leonardo Menichini ingaggiando, nella mattinata, a titolo temporaneo dal Bari, il centrocampista centrale Filippo Faggi. Nato nel 2003 e cresciuto nelle giovanili della Spal, il neo arrivato ha alle spalle esperienze in Serie C con le maglie di Imolese, Virtus Entella e Gubbio, quindi sempre nel girone centrale. L’anno scorso ha militato nella compagine umbra, dove anche a causa di un infortunio che gli ha fatto saltare 10 gare (dalla 12a alla 21a giornata) ha messo insieme 11 presenze da titolare e 13 da subentrato, mentre 3 volte è rimasto in panchina.

Due stagioni fa, dopo essere stato nel Bari nella prima parte di stagione, debuttando in Serie B gli ultimi 16’ di Bari-Cremonese, a gennaio si è accasato alla Virtus Entella, dove è riuscito a disputare 4 gare da titolare e 7 da subentrato (oltre a due nelle quali è rimasto in panchina). Infine, nel campionato 2022-23, quando era nell’Imolese, ha giocato titolare 22 volte, segnando tutte e 3 le reti da lui firmate in Serie C, e in 10 occasioni è entrato. Faggi va dunque ad occupare uno dei due posti in mediana del 4-2-3-1 utilizzato da Menichini e dove, oltre al riconfermato Ladinetti, ci sono i nuovi Milazzo e Manfredonia, mentre Pietra nella settimana scorsa si era trasferito al Carpi). L’arrivo di Faggi è stata l’ultima mossa fatta dal direttore sportivo Carlo Taldo, anche se nelle ultimissime ore di mercato era corsa la voce che ci fosse anche l’accordo con un attaccante over. Invece non è stato così, e quindi per poter irrobustire la rosa adesso lo si potrà fare soltanto attingendo al mercato dei giocatori svincolati, cioè quelli senza squadra. A proposito del reparto avanzato granata, va detto che sabato, il giorno seguente alla sconfitta con l’Arezzo, il Pontedera aveva annunciato l’ingaggio, sempre a titolo temporaneo, di Giuseppe Battimelli, centravanti classe 2005 di proprietà del Bologna. Tuttavia l’impressione, supportata anche dagli ultimi risultati (nessun gol nelle ultime 4 partite), è che là davanti un attaccante esperto avrebbe fatto molto comodo. Perché dei quattro giocatori sui quali puntare principalmente per fare gol, tre non hanno mai giocato in Serie C, Andolfi, Tarantino e il guineense Herculano, e quindi le uniche esperienze di categoria sono quelle dell’ultimo arrivato, Battimelli, che l’anno scorso ha messo insieme appena dieci presenze nel Taranto.

Quella fatta dal Pontedera con gli attaccanti è una scommessa che pagherà? Per il momento no, anche se bisogna dare tempo a questi giovani di crescere e abituarsi alla categoria.

Stefano Lemmi