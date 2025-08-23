Pontedera, il campionato inizia con una sconfitta: 1-0 in casa della Torres

Pontedera, 23 agosto 2025 – E' cominciato con una sconfitta il campionato del Pontedera, battuto 1-0 in casa della Torres.

A decidere il match è stata la rete di Zecca alla mezz’ora di partita, con l'attaccante che ha appoggiato nella porta vuota un traversone dalla destra di Lunghi sfuggito all'uscita bassa di Vannucchi.

Nella ripresa la squadra di Menichini ha alzato il ritmo e il baricentro comandando il gioco, ma è stata capace di produrre solo un'occasione per pareggiare, con Bassanini dopo 3': la conclusione, debole, è stata respinta da Zaccagno in uscita. Prossimo impegno per i granata, venerdì alle 21 al Mannucci contro l'Arezzo. (s.l.)

TORRES 1

PONTEDERA 0

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani (43’ st Biagetti), Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico (18’ st Masala), Nunziatini (35’ st Carboni); Lunghi; Bonin (18’ st Lattanzio), Musso (43’ st Diakite). A disp: Petriccione, Idda, Dumani, Stivanello, Fois, Frau, Marano. All. Pazienza

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre (30’ st Polizzi); Milazzo (18’ st Tarantino), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Bassanini (42’ st Vona); Herculano (1’ st Andolfi). A disp: Biagini, Strada, Gueye, Pietra, Paolieri, Pietrelli, Coviello; Beghetto. All. Menichini

Arbitro: Pasculli di Como

Marcatore: 30’ pt Zecca

Note: espulso Lunghi al 51’ st; ammoniti Ladinetti, Diakite; angoli 2-4