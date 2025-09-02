Abbonamenti falsi sui social. Autolinee: "Consultare i canali ufficiali"

Trasporto gratuito per i residenti di Pisa e dintorni. Autolinee Toscane festeggia il suo 25° anniversario con una speciale Carta elettronica: sei mesi di viaggi illimitati per soli 2,35 euro. Affrettati sono disponibili solo 500 carte a questo prezzo eccezionale". Recita così un annuncio farlocco che sta girando sul web con tanto di fotomontaggio di un bus che transita sui lungarni e la famigerata card. Una vera e propria truffa che attira gli utenti promuovendo sconti e abbonamenti inventati con l’evidente scopo di trarre in inganno e far cadere le persone nella truffa. Solitamente, dopo un pagamento di pochi euro, vengono sottratti ai truffati anche importi superiori a varie decine di euro.

A mettere in guardia gli utenti è la stessa azienda Autolinee Toscane. "Vengono pubblicizzate pagine che promettono tessere in edizioni limitate che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la toscana - dichiara l’azienda -. Ultimo caso una pagina Facebook che promuove sconti e abbonamenti inventati, e a costi irrisori, per chi usa i mezzi a Prato. Truffe similari, relative ad altre città, erano già state segnalate e denunciate. Autolinee Toscane è completamente estranea a queste iniziative ed invita a non cliccare sui link di questi post e non dare i propri dati".

Casi simili si erano già verificati negli scorsi mesi, in modo sporadico, e furono allertati e denunciati alle forze dell’ordine.

"Si invita a prestare attenzione e a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali e si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario avere un biglietto o un abbonamento valido emesso dai canali di vendita ufficiali e validarlo quando necessario" avverte l’azienda.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it e la app ufficiale at bus.