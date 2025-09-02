Maxi intervento. Grave infezione. Salvato in Aoup

Dodici ore di intervento in sala operatoria a Pisa, in Aoup, con un’equipe multidisciplinare composta da neurochirurghi, chirurghi d’urgenza, anestesisti-rianimatori, neuroradiologi, infettivologi e riabilitatori, oltre al personale infermieristico e tecnico, hanno salvato la vita a una paziente affetta da spondilodicite jatrogena sfociata in una gravissima infezione a seguito di un precedente intervento neurochirurgico di correzione sulla colonna vertebrale, effettuato fuori regione.

Il suo quadro clinico era peggiorato dopo qualche mese da quell’intervento, con esordio di forti dolori dorso-lombari, difficoltà nel deambulare e mantenere la posizione eretta ma, soprattutto, febbre alta. Le indagini eseguite avevano evidenziato una grave infezione alla colonna vertebrale con multipli focolai spondilodiscitici e una sorta di “autodigestione” delle vertebre sede del precedente intervento. Numerose consulenze specialistiche a cui si era sottoposta in varie parti d’Italia si erano limitate alla prescrizione di terapie antibiotiche che tuttavia non avevano guarito la grave malattia, diffusasi poi a livello sistemico.

L’unica strada praticabile era di rimuovere le protesi impiantate in modo da eliminare la sorgente infettiva e di ricostruire la colonna vertebrale. Un intervento ad altissima complessità che la paziente ha deciso di effettuare a Pisa in Aoup dove, finalmente, questa complicata e dolorosa storia si è conclusa con successo nel blocco operatorio dell’Edificio 31, allo stabilimento ospedaliero di Cisanello.

L’èquipe multidisciplinare e multi professionale ha rimosso le vertebre infette, ricostruito la colonna “digerita” con protesi in titanio e oggi la paziente, a distanza di qualche mese dall’operazione, ha ripreso una vita regolare, deambula in completa autonomia ed è totalmente autosufficiente.

Non si tratta del primo caso del genere affrontato a Pisa in Aoup. Altri casi simili, ad altissima complessità gestionale, sono stati risolti negli ultimi mesi sia in urgenza sia come interventi programmati.

Un’expertise che affonda le sue radici nella lunga e importante tradizione della neurochirurgia pisana e che, dallo scorso mese di maggio, è sfociata nella creazione di una sezione semplice interna di neurochirurgia vertebrale ad alta complessità – sotto l’Unità operativa di Neurochirurgia diretta da Francesco Acerbi, ordinario di Neurochirurgia all’Università di Pisa - affidata alla responsabilità di Jacopo Giorgetti.

"La scelta organizzativa aziendale avallata dal Dipartimento di Neuroscienze di individuare, all’interno della struttura di Neurochirurgia, una sezione semplice composta da esperti in chirurgia vertebrale (“spinalisti”) – spiega Giorgetti - ha di fatto permesso lo sviluppo di una sinergia che oramai è diventata automatismo e rende quindi routinario un atto chirurgico di elevata complessità che pochi centri italiani garantiscono".