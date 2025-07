Pontedera a caccia di under. Organico da rivoluzionare

PONTEDERAL’arrivo del 28enne difensore Edoardo Vona, che ha firmato un contratto di due anni, ha inaugurato il mercato in entrata del Pontedera. Venerdì pomeriggio, nel corso della presentazione del suo insediamento, il neo direttore sportivo Carlo Taldo aveva detto che il primo colpo sarebbe potuto arrivare fin dall’inizio della settimana successiva (cioè quella attuale) e così è stato. Martedì sera il club ha annunciato l’acquisto del giocatore, ex Latina e con importanti trascorsi in Serie C, che va ad accrescere il reparto arretrato a disposizione di Menichini nel quale per adesso ci sono anche quattro calciatori riconfermati: Perretta, Pretato, Cerretti, che però non potrà rientrare prima di novembre causa infortunio, e Migliardi, solo quest’ultimo un under.

E proprio la ricerca dei giovani è l’obiettivo più perseguito dal club granata, visto che in una ipotizzabile rosa di 23-24 giocatori ne servono 16-17 under e fino ad oggi gli unici giocatori nati dopo l’1 gennaio 2003 sono il già citato Migliardi e il centrocampista Pietra. Nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzati anche due giovani provenienti dall’Empoli, ossia il portiere Jacopo Seghetti, classe 2005, e un altro elemento classe 2004 di cui però non si conosce il nome, ma di sicuro i movimenti in entrata e in uscita non mancheranno. Anche quest’anno infatti si assisterà ad una rivoluzione dell’organico, tra giocatori andati in scadenza di contratto e fine prestiti. Infatti, dei 24 calciatori che hanno chiuso il campionato 2024-25, ed escludendo gli aggregati dalla Primavera, 10 sono ancora sotto contratto, 4 sono arrivati a fine contratto, e 10 sono arrivati a fine prestito e difficilmente vivranno una seconda esperienza in riva all’Era. Della lista fanno parte i due portieri Calvani (Genoa) e Tantalocchi (Sampdoria), i difensori Maggini (Fiorentina) e Moretti (Triestina), i centrocampisti Gaddini (Arezzo), Lipari (Lumezzane), Sala (Pisa), e Sarpa (Genoa) - e forse solo quest’ultimo potrebbe tornare dopo una stagione nella quale non è praticamente mai stato disponibile a causa di un infortunio - e gli attaccanti Italeng (Atalanta) e Corona (Palermo). Intanto, a livello di organigramma societario ci sono da registrare due addii. Uno è quello della segretaria Giulia Tanini, che lascia dopo praticamente venti anni dietro alla scrivania granata per andare a sedersi dietro a quella del Livorno. E’ una perdita preziosissima non solo sul piano professionale, ma anche umano. L’altro riguarda Francesco Masi, il referente per gli arbitri, figura inserita solo un paio di anni fa ma abbastanza per l’ex fischietto per farsi apprezzare per le sue qualità.

Stefano Lemmi