Punto Digitale facile inaugurato alla Coop di via del Fosso Vecchio

I Punti Digitale Facile arrivano anche nei Coop.fi: grazie alla collaborazione con Regione Toscana il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie ha preso il via nel superstore di Cascina (Via del Fosso Vecchio, Navacchio), in collaborazione con la Misericordia di Navacchio che svilupperà varie attività, proponendo corsi di alfabetizzazione digitale, eventi sul tema e attività di sportello. Il Punto digitale Facile è operativo fino al 30 novembre, tutti i venerdì, dalle 16 alle 18.30.

In Toscana l’obiettivo è di raggiungere 136mila cittadini grazie all’apertura di 169 Punti digitale Facile, già tutti attivi, cui si aggiungono gli altri che verranno via via attivati nei supermercati di Unicoop Firenze. Obiettivo del progetto è fornire competenze digitali di base e supportare le fasce di popolazione più esposte ai rischi del divario digitale.

L’iniziativa è stata presentata al Coop.fi di Cascina alla presenza di Giulia Guainai, assessore al Sociale del Comune di Cascina, Fabrizio Giorgetti, vicepresidente sezione soci Coop di Cascina, Marco Lenzini, coordinatore generale Misericordia di Navacchio e Regione Toscana. "Invitiamo i nostri soci e clienti a frequentare il nuovo Punto digitale facile e a partecipare agli incontri di formazione che vi verranno organizzati", dichiara Rosa Garofalo, Presidente della sezione soci Coop di Cascina.

"La collaborazione con Unicoop Firenze rappresenta per la Misericordia di Navacchio un’opportunità preziosa per rafforzare il legame con il territorio e offrire strumenti concreti a chi rischia di rimanere indietro nel mondo digitale. Lavorare sul tema dell’alfabetizzazione digitale significa mettere in rete forze e valori per rispondere ai bisogni reali della comunità", ha sottolineato Marco Lenzini, Coordinatore Generale Misericordia di Navacchio.