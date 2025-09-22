La nuova edizione di "Note di assaggio" con Bartelloni e Monacci

Pisa, 22 settembre 2025 - Sono passati solo pochi giorni dalla fine del ‘tour’ estivo con cui hanno riproposto – sia pure con formule leggermente diverse – alcuni degli incontri più apprezzati della scorsa stagione, ed ecco che Massimo Monacci, oste del bistrot L’Avvelenata – vini e vinili e Fabrizio Bartelloni, giurista con il vizio della narrativa, annunciano l’avvio dell’edizione 2025-2026 di “Note di assaggio – sorsi, discorsi e ascolti di autore”, la rassegna con cui hanno deciso di avvicinare il mondo del vino a quello dei maggiori cantautori italiani, proponendo delle serate a tema in cui il palcoscenico riservato all’artista di volta in volta protagonista, fatto di racconti e ascolti, è arricchito dalla degustazione di tre vini della sua terra d’origine. Una formula che ha avuto, fin qui, un notevole successo. “Decisamente – conferma Monacci – a partire dal primo incontro, risalente al febbraio del 2024, abbiamo riscontrato un’attenzione e una partecipazione sempre crescenti, mi spingerei quasi a dire un vero e proprio affetto da parte di un pubblico che non è mai spettatore passivo, ma nostro complice nella costruzione della serata. E così abbiamo dovuto replicare molti eventi e, appunto, anche organizzare una summer edition della rassegna, esportando e ridisegnando in luoghi diversi i nostri abbinamenti musical-enologici”. A partire da giovedì 25 settembre, tuttavia, la kermesse ritornerà nella sua sede naturale, ossia nei locali de L’avvelenata e lo farà tributando un omaggio a una delle più grandi artiste della musica italiana, ossia Patty Pravo, veneziana di origine e perciò accompagnata da un tris di vini veneti. “Anche quest’anno – spiega Bartelloni – abbiamo voluto inaugurare il nostro ciclo di incontri con una delle interpreti storiche della canzone nostrana. E così, dopo Ornella Vanoni, abbiamo scelto Patty Pravo, con una leggera forzatura rispetto a un format orientato sul cantautorato, perché sedotti dal fascino senza tempo di Nicoletta Strambelli, straordinaria cantante che, sebbene abbia partecipato assai di rado alla stesura dei suoi pezzi, in moltissimi casi è stata invece servita dai maggiori autori italiani. Basti dire che per lei hanno scritto, tra gli altri, Fossati, Battiato, De Gregori, Venditti, Califano, Ruggeri, Gianna Nannini, e persino Francesco Guccini! Un cursus honorum musicale che onestamente trova pochi eguali”. La rassegna proseguirà poi come di consueto con cadenza mensile e sono già in calendario gli appuntamenti con Lucio Battisti e i vini dell’alto Lazio (23/10), con Luigi Tenco e i vini dell’alta Liguria (20/11) e con Francesco Guccini e i vini emiliani (11/12), ma la prima è in programma giovedì 25 settembre alle 21:30 all’Avvelenata – Vini e vinili (Vicolo del Tidi n. 28 – Pisa – Info e prenotazioni: 050/7216130 – [email protected]