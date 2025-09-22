Corteo per Gaza in FiPiLi, strada tornata libera

Pisa, 22 settembre 2025 – Il corteo per Gaza a Pisa promosso dai sindacati di base ha invaso nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 settembre, la Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare. Dopo circa un’ora il corteo ha lasciato la FiPiLi, e ora il traffico risulta regolare.

I manifestanti hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell’aeroporto e occupato completamente la carreggiata in direzione mare, paralizzando il traffico. Il corteo ha abbandonato la FiPiLi per poi attraversare la statale Aurelia.