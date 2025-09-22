Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Pisa
CronacaCorteo per Gaza in FiPiLi, strada tornata libera
22 set 2025
REDAZIONE PISA
Corteo per Gaza in FiPiLi, strada tornata libera

In migliaia hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell’aeroporto e occupato completamente la carreggiata in direzione mare. Il traffico è tornato regolare dopo circa un’ora

Corteo per Gaza in FiPiLi, strada tornata libera
Pisa, 22 settembre 2025 –  Il corteo per Gaza a Pisa promosso dai sindacati di base ha invaso nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 settembre, la Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare. Dopo circa un’ora il corteo ha lasciato la FiPiLi, e ora il traffico risulta regolare

I manifestanti hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell’aeroporto e occupato completamente la carreggiata in direzione mare, paralizzando il traffico. Il corteo ha abbandonato la FiPiLi per poi attraversare la statale Aurelia

