Cin cin sotto la Torre: "Viva la cucina italiana". In 300 in Piazza Duomo

Un cin cin sotto la Torre. Un pranzo con tanti ospiti con uno degli sfondi più belli del mondo, il sito Unesco, per ribadire che anche la cucina italiana è un patrimonio dell’Unesco. Anche Pisa aderisce a "Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola", l’iniziativa promossa dai ministeri di Agricoltura e Cultura e Anci a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Sul prato dei miracoli, all’ombra della Torre Pendente, oltre 300 persone hanno partecipato a un pranzo conviviale che ha valorizzato le eccellenze enogastronomiche del territorio. Grazie all’organizzazione del Comune di Pisa e di Pisamo, in collaborazione con Confcommercio, Confristoranti e con l’Istituto Matteotti, è stato servito un pranzo domenicale d’eccezione: lasagnetta croccante di autunno con salsiccia nostrale e funghi cardoncelli; coscia e sovraccoscia di faraona farcite alle erbe e brasate dolcemente al tegame con sformato morbido di patata al Parmigiano Stravecchio; come dessert paste della domenica al vassoio e caffè. Il tutto accompagnato da un vino rosso Sagrestano 2022 Igt Toscana.

Il sindaco di Pisa Michele Conti commenta così l’iniziativa del Pranzo Italiano in piazza dei Miracoli: "La nostra bellissima Torre, insieme a piazza del Duomo patrimonio Unesco dal 1987, fa da cornice al percorso per riconoscere la cucina italiana come patrimonio immateriale Unesco, un iter voluto dal Ministero dell’agricoltura e dal Ministero della cultura. La nostra città, con le sue bellezze, oggi è protagonista di questa sfida e contribuirà sicuramente a raggiungere questo importante obiettivo". "Una grande tavola all’ombra della Torre – prosegue – imbandita con le nostre specialità enogastronomiche territoriali, contribuirà sicuramente a far sì che la cucina italiana, un rito collettivo che unisce le nostre comunità, diventi patrimonio immateriale Unesco. Un patrimonio che unisce l’Italia e che Pisa è orgogliosa di rappresentare in tutto il mondo".