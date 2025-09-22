Alessandra Favati presenta il suo romanzo nel Settembre Sangiulianese

Pisa, 22 settembre 2025 - Martedì 23 settembre, alle 16.30, la Sala Niccolini di San Giuliano Terme ospiterà la presentazione del romanzo Il coraggio tra i fiori d’ortica, un appuntamento che si inserisce nel ricco cartellone del Settembre Sangiulianese 2025. L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, offrirà al pubblico un pomeriggio di parole, riflessioni e letture, con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo tra autrice, lettori e comunità. Al centro della conversazione ci sarà Alessandra Favati, autrice del romanzo, che parlerà del suo lavoro in un dialogo aperto con Laura Paggini e Sara Ferraioli, con interventi delle letture di Daniela Bertini, dell’Associazione Il Gabbiano, che daranno voce alle pagine del libro. La presenza dell’assessora alla Cultura, Angela Pisano, testimonia l’attenzione dell’amministrazione per le iniziative di promozione della lettura e per le attività che favoriscono il confronto tra scuola, famiglie e cittadini. Il coraggio tra i fiori d’ortica esplora le “periferie del quotidiano” con uno sguardo partecipe e sensibile: storie di amicizia, responsabilità, crescita e speranza, in cui le difficoltà e le ferite dei personaggi diventano strumenti di relazione e di comprensione reciproca. Favati invita i lettori a riflettere sulle scelte personali e sul significato di “stare insieme”, proponendo una narrativa che parla a un pubblico ampio, fatto di giovani, adulti, insegnanti, educatori e gruppi di lettura. L’incontro si propone come un momento di confronto e ascolto, un’occasione per scoprire come le parole possano trasformare esperienze quotidiane in percorsi di crescita condivisa. La formula del dialogo aperto permetterà al pubblico di partecipare attivamente, porre domande e confrontarsi con l’autrice sulle tematiche del romanzo, mentre le letture di Daniela Bertini daranno vita a brani scelti, amplificando le emozioni e i contenuti del libro. Il Settembre Sangiulianese si conferma così un’occasione per unire cultura, comunità e formazione, proponendo appuntamenti che non solo intrattengono, ma favoriscono riflessione e partecipazione. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio immersi nelle storie, nella lettura e nella condivisione, tra parole che educano, emozionano e avvicinano le persone.