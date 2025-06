Parcheggi selvaggi, trasporti in tilt. Oltre 50 denunce in pochi mesi

Parcheggi selvaggi che bloccano gli autobus, giro di vite da mesi. Sono state 52 le denunce di Autolinee Toscane per richiesta danni da marzo 2024 fino a ora su Pisa e provincia. Macchine che, lasciate in strada in modo non corretto, hanno bloccato la viabilità e quindi anche il servizio. Risultati? Corse saltate, altre che subiscono vari ritardi, pullman sostitutivi fatti arrivare. Un danno non solo per l’azienda, ma anche per i passeggeri, pendolari che, a loro volta, tardano ad arrivare sul posto di lavoro, o studenti che entrano quando ormai la campanella è suonata da un pezzo.

Alcuni esempi sul territorio? Uno degli ultimi risale al 10 giugno, in via Di Goletta a Pisa, dove qualcuno "ha bloccato il servizio di trasporto pubblico locale impedendo il transito dei bus a causa della propria autovettura parcheggiata in divieto di sosta"; maggio 2025, San Miniato. "Numerose auto parcheggiate in divieto di sosta hanno impedito al bus di AT della linea 320 di transitare. Proprio a causa di questa situazione, Autolinee Toscane è stata costretta a sopprimere la corsa dalle 16,15 alle 16,45". Sempre a maggio si sono verificati anche altri casi, nel giro di pochi giorni, con blocchi, ritardi e caos.

E ancora, marzo scorso, a Casciana. Una vettura posteggiata "lungo la linea 400 a Casciana Alta: il bus diretto a Pontedera è rimasto fermo per oltre 40 minuti fino all’arrivo della polizia municipale e del carro attrezzi". A fine anno, in via Santi Efisio e Potito, a Pisa, un’auto lasciata in sosta selvaggia ha impedito il transito del bus tpl della linea 3+ per circa un’ora". A ottobre 2024, in via S. Paolo a Ripa d’Arno, altri episodi. In 30 – fa sapere Autolinee – hanno pagato il rimborso danni.

Quanto? Cambia di volta in volta perché sono tante le variabili. Dipende infatti quanto resta fermo il mezzo, se è stato necessario inviare un altro veicolo sostitutivo e se è richiesto l’arrivo di altro personale. Il minimo è di qualche centinaia di euro. Se si paga subito il danno, si tende a chiudere la vicenda, altrimenti si va avanti. Difficile la contestazione però dell’interruzione del pubblico servizio che implica il dolo.