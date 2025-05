Arrivano gli ausiliari del traffico. Più sostegno alla municipale

Gli ausiliari della sosta diventano ausiliari del traffico. I vigilini impiegati da Montecatini Parcheggi & Servizi, in base alla normativa attuale, sono figure professionali che svolgono un ruolo di supporto al corpo di polizia municipale esclusivamente nel controllo e nella gestione degli spazi di sosta a pagamento. Il passaggio ad ausiliari del traffico però comporterebbe un allargamento più generale a tutti gli accertamenti relativi alle violazioni legate alla sosta e alla fermata, previste dal Codice della strada.

La conferma di un tavolo di confronto sul tema tra il Comune e la società interamente partecipata dall’ente è arrivato durante l’audizione di Alessio Paolini, da tre mesi alla guida di MP&S, davanti alla commissione consiliare per il controllo delle società partecipate. "Stiamo valutando il numero necessario di operatori per poter svolgere questo servizio – ha spiegato il commercialista agli esponenti di maggioranza e opposizione – per il passaggio alla funzione di ausiliario del traffico serve un corso di aggiornamento che verrà fatto subito il concorso. Attualmente, non possiamo contare su tre vigilini assenti per problematiche. Abbiamo bisogno di poter contare su sei operatori che, successivamente, utilizzando la graduatoria della selezione porteremo a otto".

Il consigliere di minoranza Alessandro Sartoni (Fdi) ha sottolineato il problema legato alla frequente e ripetuta evasione dei ticket da parte dei bus turistici. "Ormai da troppo tempo – ha sottolineato – ci prendono per il naso". Paolini ha risposto che la società renderà più agevole il servizio di pagamento, possibile comunque on line, con l’inserimento di un nuovo totem per carta di credito accanto al vecchio apparecchio in piazza Italia. "Il sistema tariffario per i bus turistici – ha aggiunto l’amministratore di MP&S – è comunque complesso. Alcuni mezzi prendono il tagliando da nove euro, riservato a chi parcheggia negli spazi appositi degli alberghi. A Montecatini però saranno tre o quattro strutture ricettive a essere dotate di parcheggi simili".

Per il controllo degli evasori è in fase di valutazione da parte della società e del Comune l’acquisto di appositi varchi. In ogni caso, come ha ricordato l’assessore Enrico Giannini, "i pullman, che senza dubbio hanno un certo impatto ambientale, devono trovare aree di sosta idonee con i servizi minimi".

Daniele Bernardini