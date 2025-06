"Scontro con S. Martino?. Noi siamo pronti a tutto"

"Al momento la squadra più forte da battere è il San Martino. Noi ci siamo e indietro mai". Francesco Degl’Innocenti, Magistrato del San Michele, è pronto a dichiarare "guerra" alla squadra di Mezzogiorno che per due anni consecutivi ha scalfito il leggendario palmarès di vittorie dal lontano 1997. Quest’anno il "mostro sacro" del Gioco sarà capitanato per la prima volta da Alessio Ricci, storico combattente del San Michele e da più di 30 anni nel Gioco.

Degl’Innocenti, sperate di poter giocare la rivincita contro il San Martino?

"Sarebbe sicuramente un bel combattimento, dal momento che la squadra da battere è la loro. Se si ripresenterà l’occasione noi saremo pronti a giocare. Sarebbe lo sforzo più appagante per noi perché entrambe le Magistrature, come forze in campo, si collocano uno scalino sopra alle altre. Sicuramente sarebbe uno spettacolo per tutti, noi di certo non ci tireremo indietro".

Come vi siete preparati?

"Anche quest’anno abbiamo dato il massimo dal punto di vista degli allenamenti: spingiamo a migliorarci anno dopo anno. E non abbiamo nulla da recriminarci. La squadra ha vissuto un importante ricambio generazionale con l’innesto di almeno una decina di giovani esordienti. Sono tutti ragazzi in gamba e forti combattenti sul carrello".

E la parte civile?

"Stiamo portando avanti tutta una serie di attività ed eventi: donazioni del sangue e progetti nelle scuole".

Cosa migliorare il Gioco?

"E’ tutto migliorabile, però si sta parlando di una manifestazione storica complessa basata sul volontariato, anche se negli ultimi anni abbiamo potuto godere di un forte interesse da parte dell’amministrazione comunale. C’è chi dice che il Gioco andrebbe velocizzato e snellito con accorpamenti delle squadre e limiti di tempo, ma credo che in questo modo si rischierebbe di snaturarlo. Un’idea interessante è quella di installare maxi schermi sui Lungarni per permettere a tutti di seguire al meglio gli scontri sul Ponte".

