La Normale tra i migliori atenei del mondo. Scala la Top 10 per discipline classiche e storia

Pisa, 13 marzo 2025 – La Scuola Normale di Pisa è nella top ten dei migliori atenei del mondo per le discipline classiche e Storia antica. Confermandosi ai vertici pur arretrando di tre posizioni rispetto all’anno precedente. Lo rivelano gli esperti internazionali della formazione universitaria QS Quacquarelli Symonds che hanno pubblicato la 15esima edizione della QS World University Ranking, la classifica che fornisce un’analisi comparativa indipendente sulle prestazioni di oltre 1700 università in 100 Paesi e territori, in 55 discipline accademiche e cinque ampie aree di studio.

I risultati premiano le università statunitensi in testa in 32 discipline, quasi il doppio del concorrente internazionale, ma tra gli Stati dell’Unione Europea presenti l’Italia occupa il secondo posto, dietro alla Germania. A contribuire a questo successo del Bel Paese ha dato una mano anche Pisa con i suoi tre atenei. Infatti, benché l’eccellenza ci sia principalmente nella storia antica, la Normale ha ottenuto degli ottimi piazzamenti anche in Archeologia, Storia, Fisica, Matematica, Lettere moderne, dove è stata inserita nella fascia delle migliori 151-200 al mondo. Bene anche per Storia dell’Arte, dove il palazzo della Carovana è 194esimo nel mondo (l’anno scorso era al 231esimo posto), mentre arretra sulla Politica e Studi Internazionali (nella fascia 201-250, nel 2024 era tra le migliori 151-200) e mantiene il piazzamento al 295 posto per Scienze Naturali.

Anche l’Università di Pisa si destreggia nella classifica di QS e, come la ‘collega’ Scuola Normale, ha i risultati più alti in Storia Antica, dove è 29esima nel mondo (anche se l’anno scorso era 22esima). Grande soddisfazione anche per Veterinaria, Intelligenza Artificiale e Archeologia (entrambe nella fascia delle migliori 51-100 del globo) e per Scienze Naturali, Fisica, Sistemi Informatici, Farmacia e Agricoltura, che si posizionano nella fascia 101-150.

Segue a ruota Storia dell’Arte, 180esima nel mondo, e chiudono nella categoria delle migliori 151-200 al mondo Matematica, Ingegneria Elettronica e Storia. Per quanto riguarda la Scuola Sant’Anna, le soddisfazioni più grandi della classifica si registrano per Agricoltura e Legge, che rientrano nella migliori 300 rispetto alle altre università del globo. Bene anche per la Politica e Studi Internazionali, dove l’ateneo di piazza Martiri della Libertà è nella fascia 301-400 e Ingegneria, dove la Sant’Anna si attesta nella top 450 del mondo.