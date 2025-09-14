Malore, muore lo chef che amava condividere i suoi segreti: “Un amico in cucina, addio Antonio”

Pisa, 14 settembre 2025 – Lutto a Pisa per la morte di Antonio Malanca, chef molto conosciuto a livello locale e personaggio noto anche sui social network. Era di San Giuliano Terme. Amava condividere le sue ricette ed era un grande cultore della materia prima. Dal cacciucco ai primi, sono tante le ricette che ricordano la sapienza di Malanca.

E’ stata la famiglia, con il figlio Andrea, ad annunciare la scomparsa dell’uomo. Che ha avuto un malore. Inutile ogni tentativo di rianimazione. La cucina tipica pisana perde un suo alfiere. Aveva partecipato a cooking show e sfide su alcuni dei piatti più conosciuti sulla costa, come il cacciucco. Era un volto amico.

Non teneva per sé i suoi segreti ma li condivideva con gli appassionati di cucina. Questo ne faceva una persona molto amata. Gli inizi in cucina sono stati a livello amatoriale. Era un operaio e dedicava ogni tempo libero alla sua passione.

Una volta raggiunta la pensione ha pouto dedicarsi anima e corpo ai fornelli. Oltre a partecipare a eventi pubblici, insegnava i segreti della cucina alle giovani generazioni. Un amico in cucina. Tra le sfide e le manifestazioni a cui aveva partecipato, anche il Cacciucco Pride di Livorno. Dove era “sceso in campo” in un derby proprio sul cacciucco insieme ad altri colleghi livornesi. E sono centinaia i messaggi di condoglianze che arrivano alla famiglia.