Maltempo, strade allagate e disagi a Marina di Pisa

Pisa, 9 settembre 2025 - Intensi anche se rapidi rovesci hanno colpito anche Marina di Pisa causando strade allagate e disagi al traffico. Alcuni cittadini segnalano come in pochi minuti di piogge forti le strade si siano trasformate in fiumi d'acqua lamentando "la mancata manutenzione della rete fognaria". Intanto l'allerta meteo è stata elevata da gialla ad arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 17 di oggi, martedì 9 settembre, fino alle 13 di domani, mercoledì 10 settembre su Toscana centrale e Arcipelago. Il sistema di Protezione Civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità.