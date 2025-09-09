Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaMaltempo, strade allagate e disagi a Marina di Pisa
9 set 2025
ILARIA VALLERINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Maltempo, strade allagate e disagi a Marina di Pisa

Maltempo, strade allagate e disagi a Marina di Pisa

I danni sono legati alle forti, anche se brevi, precipitazioni temporalesche. Scatta l'allerta arancione

Maltempo, strade allagate e disagi a Marina di Pisa
Per approfondire:

Pisa, 9 settembre 2025 - Intensi anche se rapidi rovesci hanno colpito anche Marina di Pisa causando strade allagate e disagi al traffico. Alcuni cittadini segnalano come in pochi minuti di piogge forti le strade si siano trasformate in fiumi d'acqua lamentando "la mancata manutenzione della rete fognaria". Intanto l'allerta meteo è stata elevata da gialla ad arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 17 di oggi, martedì 9 settembre, fino alle 13 di domani, mercoledì 10 settembre su Toscana centrale e Arcipelago. Il sistema di Protezione Civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità.

Approfondisci:

Ora è allerta arancione sulla Toscana, possibili allagamenti. Dove può piovere forte

Ora è allerta arancione sulla Toscana, possibili allagamenti. Dove può piovere forte
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata