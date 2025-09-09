Elezioni regionali, Giovanni Galli non si ricandida: “Cinque anni importanti, ho deciso dopo attenta riflessione”

Firenze, 9 settembre 2025 – "Pochi giorni fa avevo affermato che mi sarei volentieri ricandidato come capolista della Lega nel collegio Firenze 1, ma prendendo atto che tale opzione non è possibile, ho deciso, a malincuore e dopo attenta e serena riflessione, di non accettare altro posizionamento all'interno della lista alle prossime regionali".

Lo annuncia oggi Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega in Toscana e già candidato sindaco per il centrodestra contro Matteo Renzi nel 2009. "Sono stati cinque anni molto intensi dal punto di vista lavorativo, ricchi di soddisfazioni personali e porterò con me un bagaglio a livello di rapporti umani davvero importante -le parole dell'ex portiere -. Desidero ringraziare il capogruppo Elena Meini, una giovane e preparata donna che ha saputo guidarci con maestria anche in momenti particolarmente complessi; ovviamente, saluto con simpatia i colleghi consiglieri del Gruppo e dico un sentito grazie a tutto lo staff che mi ha supportato egregiamente in questa mia esperienza politica-precisa l'esponente leghista. Sono convinto - conclude - che la Lega otterrà adeguati consensi in Toscana e faccio un grosso in bocca al lupo a chi sarà candidato".