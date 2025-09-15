"Libri Gratis" C’è ancora tempo. Domande prorogate al 3 ottobre

C’è tempo fino alle 18 del prossimo venerdì 3 ottobre per poter accedere al bando “Libri Gratis”. Lo rende noto il Comune di Pisa: lo sportello, riaperto già a partire dal 5 settembre, rimane attivo sul portale della Regione Toscana, dove è possibile compilare e inviare online la domanda. L’iniziativa, promossa dalla Regione nell’ambito di Giovanisì, vuol essere un sostegno a famiglie e studentii nel percorso scolastico, contribuendo alle spese per l’acquisto dei libri di testo.

Il contributo è destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, con età inferiore a 24 anni e con un ISEE non superiore a 15.800 euro, iscritti per l’a.s. 2025-2026 a un istituto scolastico pubblico o paritario con sede in Toscana o in una regione confinante. Si specifica che non rientrano nell’intervento “Libri Gratis” le spese per i corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso Agenzie Formative della Toscana, né quelle relative ai testi delle scuole serali, dei CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti) e delle scuole carcerarie. L’importo del contributo varia in base alla classe frequentata e gli importi, calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri di testo in Toscana, vanno da circa 137 a 348 euro.

Come presentare domanda

La domanda deve essere compilata e inviata online fino alle 18del 3 ottobre sul portale della Regione Toscana.

Per la presentazione occorre essere in possesso di: una dichiarazione ISEE valida del nucleo familiare; credenziali SPID, CIE o CNS; un IBAN italiano intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di studenti minorenni, la domanda deve essere presentata da un genitore o tutore; gli studenti maggiorenni possono presentarla autonomamente.

Informazioni e assistenza. È possibile consultare l’Avviso pubblico e le FAQ su www.regione.toscana.it/librigratis, per chiarimenti si può scrivere agli indirizzi [email protected] e [email protected].

Per problemi tecnici legati alla procedura online è attivo il numero 055 4384090

(lun-ven 9.30-13.30; mar e gio 14.30-17.30) ed è possibile rivolgersi su appuntamento ai “Punti Digitali Facili” della rete toscana (elenco su competenzedigitali.toscana.it).

re".