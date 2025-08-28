Cinebiblioteca: il 3 settembre parte la programmazione 2025-2026

Arezzo, 28 agosto 2025 – Cinebiblioteca: mercoledi' 3 settembre parte la programmazione 2025-2026

Mercoledì 3 settembre alle 20,45 inizia CineBiblioteca, gli appuntamenti con il cinema di autore che andranno avanti fino al 16 luglio 2026 presso i locali della Biblioteca Giovannini.

Il percorso, che rientra nel nuovo progetto sulla biblioteca comunale inaugurato con i gruppi di lettura giovani e adulti, con i giochi di ruolo e con altri percorsi culturali, è promosso dall'amministrazione comunale e dalla stessa Biblioteca.

L'ingresso è gratuito e libero per tutti coloro che sono iscritti alla Biblioteca comunale e l'iscrizione è parimenti gratuita.

Si tratta di un percorso composto da 19 eventi, con la proiezione di film cult del cinema italiano e internazionale.

Mercoledì 3 settembre sarà la volta di “Mixed by Erry” del 2003.

Siamo negli anni Settanta a Napoli,

Peppe, Enrico e Angelo Frattasio sono tre fratelli che campano di espedienti, seguendo l'esempio del padre che vende al mercato bottiglie di finto whisky. Enrico ha un sogno: diventare disc jockey. Sarà proprio il suo talento per realizzare compilation musicali su cassette a creare un'opportunità di fama e di ricchezza per i tre fratelli, che trasformano quelle playlist in un business da miliardi di lire. Mixed By Erry è nato dalla mente di Sydney Sibilia, la cui creatività fuori dal comune è stata amata anche nella saga di Smetto quando voglio e L'incredibile storia dell'Isola delle Rose.

L'altro appuntamento di settembre sarà il 18 settembre sempre alle Ore 20,45 con “Pranzo di Ferragosto”.

