Arezzo, 28 agosto 2025 – E' in partenza Maledetti Toscani – Inno alla Toscanità la rassegna in programma a Monte San Savino . Da stasera a domenica 31 agosto nel Teatro all'Aperto Giulio Vignoli di Monte San Savino, in Corso Sangallo 38, si svolge la seconda edizione di Maledetti Toscani - Festival Inno alla Toscanità, il nuovo capitolo di un Festival moderno e dissacrante, con musica, satira ed intrattenimento, specialmente in vernacolo toscano, preferibilmente sboccato e privo di rispetto. Si parte stasera giovedì 28 agosto alle ore 21.30 con «Sega la vecchia» spettacolo del Gruppo Folkloristico Sammarcoro. Domani venerdì 29 agosto alle ore 21.30 sarà la volta di «Leprecauni» spettacolo di Alessandro Gori alias Lo Sgargabonzi. Sabato 30 agosto alle ore 21.30 ci sarà invece «SocialMente inutili» con Kagliostro e La Filipponi. Gran finale domenica 31 agosto alle ore 21.30 con «Sagre e profano – Parla come mangi» di Santi Cherubini Il Penna e Maurizio Borgogni Ceccarino. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Per info:0575 8177272 - [email protected].