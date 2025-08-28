«Pini da sfogliare», rassegna al via: sfilata di autori nel verde del parco

Arezzo, 28 agosto 2025 – Al via «Pini da Sfogliare», la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino con la direzione artistica di Simona Buracci. Un appuntamento che quest’anno giunge alla terza edizione e che si svolgerà da stasera a venerdì 5 settembre, alle 19, nella cornice verde del Parco Presentini. Dopo il crescente successo delle prime due edizioni, la rassegna si conferma tra gli appuntamenti più attesi del calendario culturale estivo castiglionese. Il tema scelto per quest’anno è «Tutti i colori della cronaca», un filo rosso che legherà le storie, gli incontri e le voci di giornalisti, scrittori e autori che si sono confrontati con la realtà, raccontandola da angolazioni differenti. Si comincia oggi con il giornalista di RaiNews e direttore di Articolo 21, Stefano Corradino, che presenta «Note di cronaca – Sette storie vere in musica». Un progetto originale che unisce informazione e canzone d’autore: sette storie vere, trasformate in musica e poi raccontate in questo libro, dove si parla di mafia, guerra, morti sul lavoro e dignità, attraverso interviste intense e un forte impegno civile. Sabato 30 agosto sarà ospite Marco Mazzoni, vicedirettore di Livetennis.it, con «Jannik Sinner – Una straordinaria normalità». Nel libro si racconta, aldilà dei risultati raggiunti, la vera eccezionalità di Jannik, cioè il suo essere saldamente ancorato a un’esperienza di ragazzo cresciuto con valori solidi, maturato lontano dai riflettori assecondando i tempi dello sviluppo del proprio corpo e della tecnica di gioco. Domenica 31 agosto la scena sarà di Gabriella Ambrosio, scrittrice, giornalista e docente, con «Il garbuglio di Garlasco». Un’inchiesta precisa e appassionante su un caso controverso.