Arezzo, 28 agosto 2025 – Zenzero Fest 2025: il racconto del cuore delle donne

La quarta edizione della rassegna letteraria ad Arezzo dal 5 al 26 ottobre

Dal 5 al 26 ottobre 2025 torna Zenzero Fest, la rassegna letteraria giunta alla sua quarta edizione, ospitata ogni domenica pomeriggio presso la Sala Conferenze della Biblioteca “Città di Arezzo”.

Quest’anno il festival sarà dedicato alle storie al femminile, un viaggio tra forza e fragilità, memoria e presente, amori e battaglie interiori. Quattro incontri per dare voce a narrazioni che esplorano l’universo delle donne in tutte le sue sfumature.

Gli appuntamenti, in programma nei pomeriggi di domenica 5, 12, 19 e 26 ottobre, si terranno alle ore 18:00 (eccetto domenica 26 ottobre, alle 17:00), con ingresso libero e gratuito.

Zenzero Fest è promosso da Officina Rilancio Arezzo e organizzato in collaborazione con libreria Edison by Biblion, con il patrocinio della Biblioteca Città di Arezzo.

Sponsor: Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, Caurum, Coingas, Atam.

