Pisa
CronacaMilitare muore nell’incidente vicino al pronto soccorso: Cisanello, tragedia della strada
14 set 2025
REDAZIONE PISA
Militare muore nell’incidente vicino al pronto soccorso: Cisanello, tragedia della strada

L’auto dell’uomo, un 48enne, sarebbe finita contro un palo nei pressi dell’ospedale pisano. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Era nell’Aeronautica e abitava a Cascina

Ambulanza in una foto di repertorio. Per il 48enne ogni tentativo di rianimazione è stato vano

Pisa, 14 settembre 2025 – Tragedia nelle vicinanze dell’ospedale Cisanello a Pisa. Un uomo di 48 anni, militare dell’Aeronautica, è morto in un incidente con la sua auto. L’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro un palo. Immediato l’intervento del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Profondo il cordoglio nell’Aeronautica.

L’uomo abitava a Cascina. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore, perdendo conoscenza. L’auto ha quindi continuato la sua corsa schiantandosi appunto sul palo. L’uomo era stato velocemente trasferito nella vicina struttura ospedaliera, dove appunto è stato poi dichiarato il decesso. 

