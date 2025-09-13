È morto Christian Panicucci, fondatore del Mamamia

Viareggio, 13 settembre 2025 – Christian Panicucci, figura di riferimento per la comunità LGBTQ+ italiana, è deceduto all’età di 59 anni dopo una lunga malattia che lo aveva costretto per anni sulla sedia a rotelle, la Sla. Panicucci è stato il fondatore del Mamamia, storico locale e simbolo della vita notturna a Torre del Lago.

Panicucci fondò il Mamamia nel 1999 insieme all’allora compagno Alessio De Giorgi. Un luogo destinato a trasformarsi in un simbolo, non solo per la musica e le notti indimenticabili, ma soprattutto per la sua capacità di rappresentare libertà, inclusione e innovazione.

È proprio De Giorgi a ricordarlo in un post sui social: “Ciao Christian – scrive il cofondatore del locale – Sono stati 15 anni d’amore intensi e generativi. Poi la vita ci ha portato altrove ed infine l’età ci ha fatto trovare una nostra dimensione di intima ed affettuosa serenità. Che la terra ti sia lieve come sanno esserlo i granelli di sabbia davanti al Mama o i rasi delle tue amate drag queen. Mancherai a tutte e tutti noi”

Sui social, il Mamamia ha voluto ricordarlo con parole piene di affetto: “Un pioniere, un visionario che ha saputo tenere fisso lo sguardo su un orizzonte fatto di libertà e spensieratezza. Questo è stato Christian Panicucci. A lui tutto il mondo della notte deve tanto. Noi tuttə gli dobbiamo tanto. Grazie per aver creduto in noi e per aver visto più lontano di dove andavano i nostri sguardi. Ciao Chri dal tuo Mamamia”.