Beppe Boni
Viareggio
Cronaca"Al lavoro per il candidato del centrosinistra"
13 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
L’assemblea dell’Unione Comunale del Pd di Viareggio si è riunita per definire i prossimi passaggi organizzativi interni al partito. Sarà...

L’assemblea dell’Unione Comunale del Pd di Viareggio si è riunita per definire i prossimi passaggi organizzativi interni al partito. Sarà impegnato su più fronti: dal Cantiere del Centrosinistra, passando alle attività consiliari fino alle imminenti elezioni regionali, che vedranno il Pd fortemente impegnato in città a sostegno delle candidature del territorio, mettendo al centro i temi strategici per la Versilia e tutta la Toscana (sanità pubblica, lavoro, infrastrutture sostenibili, tutela dell’ambiente e valorizzazione del sistema culturale e turistico). Il Pd di Viareggio ha approvato un percorso di consultazione interna che, attraverso uno spazio aperto a tutti gli iscritti, consentirà di raccogliere idee e proposte per individuare una figura da proporre come candidato sindaco alla futura coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 2026. La proposta, presentata dal segretario Filippo Ciucci e accolta favorevolmente dell’assemblea comunale, si fonda su un metodo di confronto diretto, inclusivo e trasparente, e si concluderà con un lavoro di sintesi che vedrà un confronto con l’intera coalizione, con l’obiettivo di dar vita a una proposta solida e unitaria, capace di inaugurare una nuova fase amministrativa a Viareggio. "Siamo convinti – evidenzia Ciucci (nella foto) – che solo dall’ascolto e dal coinvolgimento diretto della comunità possano nascere le scelte migliori per il futuro della nostra città: decisioni che, passo dopo passo, saranno condivise con l’intera coalizione che si presenterà alle prossime elezioni amministrative".

