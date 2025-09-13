Un fine settimana dedicato alla lettura. La storia in ‘scatti’

Oggi e domani si terra’ la quinta edizione della “Festa del Libro” e sarà protagonista nell’area di Piazza Principe Umberto sul lungomare. A promuoverla il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia organizzatore dell’evento in collaborazione con l’associazione culturale Nati per scrivere e l’associazione EOS Immagine. Tante le realtà presenti tra cui appunto NpS edizioni, Libreria La Storia Infinita (libri per ragazzi e adulti, vendita di oggettistica legata al mondo della letteratura), Associazione Culturale il Gabbiano (organizzazione eventi, progetti culturali di promozione di letteratura e teatro, rassegne, progetti educativi, festival letterari), Gagio Edizioni (Libri di Narrativa illustrata per adulti, per bambini e ragazzi. Saggistica e Guide con particolare attenzione ai racconti legati all’attualità e alla storia, alle arti performative e ai viaggi di scoperta interiore), Emanuele Faconti (autore indipendente di romanzi gialli), Associazione “in Altre Parole ODV”.

Alle 11.30 di stamani dunque si inaugura con il progetto “Storie in Scatti” curato da EOS Immagine che allestirà con foto a tema letterario il pontile di Lido. La mostra fotografica è composta da 50 scatti di altrettanti autori provenienti da tutta Italia dalla Valle D’Aosta alla Puglia passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo ed è già allestita e visibile e rimarrà fino al 21 settembre. Le case editrici presenteranno i loro libri durante i due pomeriggi: ospite sarà la scrittrice Chiara Parenti, autrice del romanzo “Midheaven” Mondadori, che alle 18.30 verra’ accolta da Elena Torre e si animerà lo spazio per bambini curato da Serena Barsottelli con letture ad alta voce e laboratorio creativo. Nel frattempo, sulle pagine di @inVersilia e @prolococamaiore saranno promossi i libri che sono arrivati per il progetto #LeggilaVersilia: 30 autori da tutta Italia, i cui libri saranno al centro di scatti fotografici nei diversi paesaggi e luoghi simbolo della Versilia, un modo per promuovere allo stesso tempo il territorio e la letteratura in modo leggero ma decisamente social. I libri saranno in “esposizione” durante i due giorni nell’area presentazioni e a fine manifestazione saranno donati alla Biblioteca di Camaiore. La pubblicazione dei post proseguirà poi anche dopo il weekend della Festa del Libro.

I.P.