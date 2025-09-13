In sella per solidarietà. L’impegno dei “Fistioni“

Su e giù, al chiar di luna, per i saliscendi delle colline masserosesi. Unendo la passione per le due ruote con la solidarietà. Ed è stata un successo la sesta edizione della “Notturna in mountain bike dei Fistioni Torrelaghesi“, ciclo pedalata amatoriale organizzata lo scorso week end dall’Asd Fistioni Torrelaghesi in collaborazione con l’Asd Bikerinside.

All’iniziativa hanno preso parte circa cinquanta appassionati di mountain bike che hanno percorso insieme itinerari immersi nella natura, abbinando l’attività sportiva ad un importante gesto di solidarietà. Grazie alle iscrizioni e alle donazioni raccolte nel corso della manifestazione infatti è stato possibile raggiungere la significativa cifra di quasi mille euro, interamente destinata a sostenere una terapia sperimentale per Ilaria, una mamma affetta da Sla.

"È stata una splendida giornata di sport e condivisione – dichiarano gli organizzatori – ma soprattutto un’occasione per dimostrare quanto il nostro territorio sappia rispondere con generosità alle necessità di chi affronta sfide difficili. Ringraziamo tutti i partecipanti e le realtà che hanno sostenuto l’iniziativa". L’appuntamento si è concluso con una cena conviviale, e con l’impegno a riproporre in futuro nuove iniziative sportive a scopo benefico, capaci di coniugare il valore della solidarietà con la passione per la bicicletta e la natura.

Red.Viar.