Tra arte e scienza. Parte la mostra che stimola i sensi

Non sarà una semplice mostra, ma un progetto di avanguardia tecnologica che nel variegato panorama artistico della Piccola Atene ancora mancava. Entrare in una specie di capsula, essere attraversati da fasci di luce e suoni tali da alterare la percezione sensoriale originando illusioni ottiche e autentiche allucinazioni. È questa l’esperienza che vivranno i visitatori di "Beyond", mostra dell’artista olandese Philip Vermeulen (nella foto) in agenda da oggi (inaugurazione alle 18,30) al 27 ottobre alla "Futura gallery", in via Garibaldi 27. Il fulcro della mostra sarà l’installazione in gesso "Chasing the dot", dove il dot (punto) è un elemento che da sempre affascina l’artista.

"Sarà un’esperienza immersiva per il visitatore – spiega – che coivolgerà tutti i sensi, a partire dall’udito e dalla vista, nel momento in cui il ’punto’ li toccherà. Sarà una sensazione inizialmente dolce e lenta, fino a diventare sempre più profonda. Cosa si prova? Uno stato di beatitudine, fuori dal proprio corpo, i muri si muovono e si percepiscono figure geometriche. È un esperimento che affonda le sue radici nella scienza e nell’arte, vedi le scoperte di Jan Purkinje nell’800 sugli effetti delle luci intermittenti e gli esperimenti negli anni ’60 tra beat generation e cultura psichedelica. Visioni indotte dagli stimoli luminosi che finora ho realizzato solo nei musei e mai in una galleria: ho accettato l’invito del direttore della ’"Futura’ Claudio Francesconi, cosa che mi ha consentito di studiare la storia di Pietrasanta, che non conoscevo". La mostra sarà arricchita dalle sculture luminose della serie "You are here".

Daniele Masseglia