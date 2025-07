Montelupo, incontri con gli autori

Due giorni di letture, incontri con autori, talk, lectio magistralis e laboratori. Via alla quinta edizione di "Montelupo Fiorentino dei lettori"; domani e venerdì un’occasione imperdibile per chi ama i libri. Gli appuntamenti, gratuiti, si svolgeranno al Mmab di piazza Vittorio Veneto e sono pensati per un pubblico ampio, dai più piccoli agli appassionati di letteratura contemporanea. Si parte alle 17,30 di domani con "Cantastorie d’Estate", lettura animata a cura di Mano Mano Piazza e Tia Marino, per bambine e bambini dai 4… ai 99 anni. Alle 18.30 sarà protagonista Ascanio Celestini con la presentazione del suo libro "Poveri Cristi", in dialogo con Simone Innocenti. Alle 19,30 Valerio Aiolli parlerà di "Portofino Blues", introdotto da Luca Starita mentre alle 20.30, toccherà ad Antonio Locicero raccontare di "Cubana". Chiusura alle 21, con la lectio magistralis di Daniele Mencarelli, incentrata sulle sue opere "Brucia l’origine", "Fame " e "Tutto chiede salvezza". Venerdì la rassegna si apre nuovamente alle 17.30 con il laboratorio "Librinfresco!". Alle 18.30, la lectio di Carlo Vecce, poi spazio ad Antonella Lattanzi con un focus sulla figura di Goliarda Sapienza, una delle voci più originali della letteratura del Novecento. "Un appuntamento irrinunciabile - ricorda l’assessora alla Cultura Aglaia Viviani - per offrire al pubblico incontri di qualità, in un contesto accogliente e partecipato".