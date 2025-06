Il primo festival degli autori del Valdarno

Aderisce anche la città di Montanelli. E con vari autori. A Montopoli nasce il primo festival dedicato alle autrici e agli autori del territorio. Sono 23 i racconti, le poesie e le storie arrivate in risposta della manifestazione di interesse realizzata dal Comune nei mesi scorsi per promuovere le “penne” locali. In autunno, intorno alla metà di novembre, sarà organizzato il primo festival, un evento interamente dedicato agli autori locali, con particolare attenzione a chi vive e scrive nel comprensorio del Cuoio.

L’iniziativa, inizialmente pensata come un ciclo di presentazioni mensili, si trasforma, visto l’alto numero di domande arrivato, in un fine settimana di incontri, parole, poesie e letture condivise, che animerà la biblioteca comunale.

Il festival si articolerà in tre giornate di appuntamenti, un intero fine settimana, in cui saranno protagonisti gli autori e le autrici che hanno aderito al bando, affiancati da ospiti speciali. Un risultato che ci dice che nel nostro territorio c’è una grande voglia di raccontarsi, di condividere esperienze e creatività. E da qui nasce l’idea di far crescere il percorso in un vero e proprio festival capace di abbracciare anche i comuni limitrofi. Sarà un dialogo tra generazioni ed esperienze diverse.

Un bando che ha destato interesse con domande arrivate da Fucecchio, Castelfranco e San Miniato. Gli autori e le autrici che hanno risposto appartengono a più generazioni diverse dal più piccolo, di soli 13 anni, alla più adulta di 80, a testimonianza della vitalità culturale e della ricchezza di voci che animano la comunità. Appuntamento a dopo l’estate, quando uscirà il calendario dettagliato del festival.