Marco Rovelli interpreta “L’attesa“

Doppio appuntamento tra letteratura, musica e pensiero critico domani al Museo Archivio Biblioteca di Montelupo Fiorentino dove sarà ospite Marco Rovelli (nella foto), cantautore, scrittore e docente. Si parte alle 18 con la presentazione del libro "Non siamo capolavori. Il disagio e il dissenso degli adolescenti", un’indagine profonda e necessaria sull’universo giovanile e sulle sue contraddizioni, a partire dall’ascolto delle voci degli adolescenti stessi. A dialogare con l’autore sarà l’assessora alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Montelupo, Aglaia Viviani. A seguire, a partire dalle 21, lo stesso Rovelli si esibirà invece in un concerto in solo presentando "L’attesa", il suo disco-libro: un progetto che intreccia quindici canzoni a dialoghi con pensatori, poeti e artisti, riflettendo su temi etici come amore, cura, resistenza e utopia. Un vero e proprio viaggio musicale e letterario che alterna brani originali, collaborazioni d’eccellenza e riletture di grandi classici del rock e della canzone d’autore, restituendo un percorso artistico profondo e coinvolgente. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso della Comunità Educante di Montelupo, promosso dal Comune. Per informazioni scrivere a [email protected] o chiamare lo 0571 917650.