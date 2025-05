Memorie locali nello “Scaffale Montelupo“

MONTELUPO FIORENTINODedicare uno spazio, fisico o simbolico, all’interno di una biblioteca ai materiali che raccontano e documentano un territorio e la sua comunità. Questo l’obiettivo del nuovo progetto culturale del Comune di Montelupo denominato "Scaffale Montelupo" e che verrà presentato domani alle 18 al MMAB. Per la verità, già dagli anni Ottanta del Novecento a Montelupo era stata avviata una "sezione locale" della biblioteca, con l’intento di raccogliere tutte le pubblicazioni – anche quelle meno note o difficilmente reperibili – che avessero come oggetto Montelupo Fiorentino o, più semplicemente, "Montelupo", com’era chiamato il paese prima del 1863. Ecco questa nuova iniziativa si propone proprio di riprendere e rinnovare quell’esperienza, partendo da un presupposto fondamentale: esiste una "natura montelupina", una rete di relazioni, esperienze, storie, che può essere riconosciuta e studiata attraverso ciò che viene scritto e prodotto, non solo in ambito letterario. Un progetto destinato a crescere, anche grazie al coinvolgimento diretto della cittadinanza, invitata a contribuire con segnalazioni bibliografiche, suggerimenti, donazioni o prestiti di materiali utili a costruire e animare questo nuovo spazio culturale. Per informazioni scrivere a [email protected] o telefonare allo 0571 917650.