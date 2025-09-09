Il festival "Libri lungo le mura" . Aprono Veltroni e poi De Luca

"Libri lungo le mura - Festival della lettura Città di Cascina" è arrivato alla terza edizione. Istituito dall’amministrazione comunale di Cascina, porterà in città tantissimi appuntamenti dalla prossima settimana fino a dicembre. "Questa serie di incontri – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – dimostra che l’amministrazione lavora per avere un’offerta culturale sui 12 mesi: non ci si ferma all’estate. Con questo calendario si attraversa tutto l’autunno, con nomi molto vari e differenziati per incontrare i gusti di tutti. Importante anche la collaborazione con Ecofor, perché ci consente di avere eventi che hanno la necessità di essere ospitati nella sala grande della Città del Teatro".

A entrare nel dettaglio è stata l’assessora alla cultura Bice Del Giudice. "Al centro della rassegna ci sono autori che abbiamo scelto tra i rappresentanti di rilevanza nazionale del panorama culturale: ci saranno Walter Veltroni, Erri De Luca, Matteo Saudino, Marco Damilano, Luigi De Magistris, Antonio Franchini, insieme ad autori locali che partendo da Cascina hanno portato il nome della nostra città nel gotha della cultura di rilevanza nazionale".

Tante e importanti le collaborazioni in atto, come Camera di Commercio, Terre di Pisa, Città del Teatro e, come ricordava il sindaco, Ecofor Service. “Due degli Ecoincontri che Ecofor Service porta in giro nel territorio saranno ospitati a Cascina – ha aggiunto Bice Del Giudice –: apriremo proprio l’11 settembre con Walter Veltroni, mentre l’altro è in programma l’11 ottobre con Marco Damilano. Non ci fermiamo qui, avremo anche Davide Riondino, Dario Vergassola, Fabrizio Cassanelli, Adriano Fabris, Vincenzo Ambriola, senza dimenticare la giornalista Silvia Volpi con la presentazione del suo libro ‘Equilibriste’ e Cristina Manetti con ‘A Penelope che prende la valigia’. Ricordo anche che tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e per alcuni abbiamo previsto un obbligo di prenotazione".

Ultima, ma non ultima, la collaborazione con la Fondazione Tuono Pettinato, cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente: l’evento del 27 settembre sarà dedicato al ricordo di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, tra i fumettisti più importanti di sempre. "Per la Fondazione Tuono Pettinato – ha concluso Lia Remorini, madre di Andrea e presidente della Fondazione – è importante far parte di questa rassegna proprio per il legame che Tuono Pettinato aveva con Cascina".